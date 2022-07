Fate attenzione! Ritirato uno dei cibi più sani del mondo: allerta del Ministero. Non va assolutamente consumato per non mettere a rischio la propria salute

Come sempre il Ministero riporta sui proprio sito di riferimento una nota con i prodotti ritirati dal mercato, perchè ritenuti pericolosi per i cittadini. E’ previsto il rimborso completo dell’acquisto.

Come avviene quasi quotidianamente il Ministero della Salute ha riportato sul proprio portale istituzionale una serie di prodotti ritirati dal mercato per possibili rischi nel consumo. Nella fattispecie oggi facciamo riferimento alcuni lotti di semi di chia (nome tecnico Salvia hispanica), commercializzati con i marchi Dalla Buona Terra Pedon e Cucina e Sapori (di MD) per la “possibile presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”. Nello specifico, come si apprende dalla scheda di riferimento si tratta dei seguenti prodotti:

1- Semi di chia Dalla Buona Terra Pedon, in sacchetti da 150 grammi, con scadenza al 18/06/2023.

2 – Semi di chia Dalla Buona Terra Pedon, in sacchetti da 250 grammi, con scadenza 19/06/2023. La segnalazione è stata effettuata anche da Esselunga (aggiornamento del 6 giugno 2022).

3 – Semi di chia Cucina e Sapori di MD Spa, in confezioni da 250 grammi, con la scadenza all’11/06/2023.

Allerta del Ministero, ritirati diversi lotti di semi di chia: segnalata la presenza di allergene soia non dichiarato

Per quanto riguarda il ritiro dei semi di chia prodotti dall’azienda Pedon Spa, si fa riferimento allo stabilimento di via del Progresso 32 a Colceresa, in provincia di Vicenza.

Il riferimento del Ministero della Salute per tutti i consumatori allergici alla soia è di non consumare il prodotto e di restituire immediatamente le confezioni al negozio dove sono state acquistate. Con la nota dell’Ente governativo l’esercente è obbligato a rimborsare interamente l’acquisto e a prendere indietro il lotto incriminato (anche senza bisogno di scontrino da esibire).

Va comunque sottolineato come non ci siano problemi per tutti i cittadini che non sono allergici alla soia.

Qualora si volessero ottenere ulteriori informazioni di qualsiasi genere è possibile contattare la casa produttrice, Pedon Spa, al numero 800 593276. Per quanto riguarda i semi di chia a marchio Cucina e Sapori, il numero del servizio clienti MD è 800 555000.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE >>>