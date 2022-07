Elena Sofia Ricci scossa dal terribile lutto: è morto un gigante del cinema. L’attrice ha voluto ricordarlo con un commosso pensiero

Nelle scorse ore se n’è andato il grande Peter Brook, uno dei maestri del teatro mondiale. Il regista di “The Mahabharata” (1985) era considerato un vero fuoriclasse del settore.

Sono giorni impegnativi per Elena Sofia Ricci, impegnata nelle ultime settimane con le riprese della nuova fiction di Ra1, Fiori sopra l’inferno. La storia è tratta dai romanzi di Ilaria Tuti e la famosa attrice interpreta il ruolo di Teresa Battaglia, una profiler che viene colpita in modo prematuro dall’Alzheimer. Il lavoro di scena è appena terminato e ora la Ricci si godrà qualche giorno di meritata vacanza. La protagonista di Che Dio ci aiuti, però, non ha potuto evitare di dedicare un sentito pensiero ad un grande del teatro scomparso in queste ore. Peter Brook si è spento a 97 anni e ha lasciato un enorme vuoto in tutti gli amanti del settore. E’ conosciuto in particolar modo per il capolavoro “The Mahabharata”, una versione di nove ore dell’epopea indù, realizzata nel 1985. Un’opera che i critici hanno definito il suo capolavoro e una delle opere più belle di sempre a livello teatrale. Il regista britannico si è mantenuto in attività sino ai 90 anni, realizzando anche altre opere di assoluto livello e attirando attorno a sè moltissima attenzione da addetti ai lavori e pubblico.

Elena Sofia Ricci, il ricordo di Peter Brook è sentitissimo: addio al grande regista teatrale

Elena Sofia Ricci, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto semplicemente: “Ciao Peter”. Un pensiero molto sentito per chi aveva avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo sul campo. Alla didascalia ha aggiunto una bellissima foto del regista.

La Ricci non è stata però l’unica nel panorama italiano a voler salutare Peter Brook. Altrettanto ha fatto Pietro Genuardi, interprete di molte fiction e soap di successo, attualmente nel cast de Il paradiso delle signore.

Brook era nato a Londra nel 1925, da genitori ebrei proveniente dalla Lettonia. Si era trasferito a Parigi negli anni ’70. Il suo debutto da regista teatrale è avvenuto prestissimo, a soli 17 anni. Ha messo mano a diverse opere classiche, come l’Amleto nel 1955 e il Re Lear nel 1962. Poi si era dedicato a Marat/Sade, di Peter Weiss, nel 1964. Venendo all’epoca più recente non si può non citare Lo spopolatore del 2013. A livello privato, si era sposato nel 1951 con l’attrice Natasha Parry, scomparsa nel 2015. Ha due figli, nati dallo loro unione: Simon, regista come lui e Irina che invece è un’attrice come la madre.