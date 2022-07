Compleanno Soleil Sorge, il gesto di Dayane Mello è da brividi (FOTO)

Oggi è il compleanno della nota influencer e personaggio televisivo Soleil Sorge. Su tutti spunta l’omaggio dell’amica Dayane Mello

Oggi 5 luglio festeggia gli anni una delle influencer italiane più note e chiacchierate. Vale a dire Soleil Sorge, ormai noto personaggio televisivo per via delle tante partecipazioni sul piccolo schermo.

La bella Soleil ha partecipato infatti a reality show come GF Vip e Isola dei Famosi, facendosi però conoscere al grande pubblico come corteggiatrice a Uomini e Donne. Insomma una vera prezzemolina delle reti Mediaset.

Tanti gli auguri di compleanno ricevuti per i 28 anni, ma in particolare Soleil è rimasta colpita, quasi a bocca aperta, dall’omaggio di una grande amica. Ovvero la modella brasiliana Dayane Mello, con la quale ha stretto un gran rapporto nell’edizione 2020 di Pechino Express.

Soleil e Dayene “best friends”: la vacanza a Como e l’omaggio della brasiliana

Tra le tante dediche ed i migliori auguri per Soleil, spuntano proprio quelli di Dayane. Le due donne sono molto legate, come dimostrano le stories di qualche settimana fa che testimoniavano una vacanza sul Lago di Como trascorsa assieme, dopo la fine della stagione televisiva.

Oggi Dayane Mello ha sorpreso tutti e sicuramente emozionato l’amica Soleil. Un messaggio per il compleanno dell’amica davvero commovente e sentito: “Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi. Sei fantastica e sono orgogliosa di essere tuo amico. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. Buon compleanno”.

Parole dolcissime di Dayane nei confronti di Soleil, che confermano il legame tra le due influencer. La ragazza italo-americana appare spesso in TV come una tentatrice, portandosi dietro molte critiche, ma chi la conosce dal vivo ha sempre ammesso di trovarsi di fronte una persona dal carattere forte ma molto dolce.

E chissà che con la nuova stagione televisiva Mediaset sia Dayane che Soleil non possano partecipare a nuovi progetti. Sia da opinioniste da ‘salotto’, sia da protagoniste vere e proprie.