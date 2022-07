“Sono single”, annuncio choc a Ballando con le Stelle: storia d’amore finita – FOTO

L’ex ballerino ha confermato di essere tornato single, spiazzando i numerosi fan di Ballando con le Stelle. Ecco di quale volto storico del programma si tratta.

In tanti si ricordano ancora quando Milly Carlucci, nel 2019, costrinse il ballerino a scusarsi in diretta per la sua gelosia. Era fidanzato da 11 anni con un’altra danzatrice professionista di Ballando con le Stelle e, secondo la presentatrice, i sospetti che stesse nascendo qualcosa con il vip con cui era in gara erano completamente infondati.

Milly Carlucci, purtroppo, si sbagliava. Il campione di ballo latino americano Stefano Oradei e Vera Kinnunen erano fidanzati da tanti anni, ma il tradimento di lei con Dani Osvaldo, conosciuto a Ballando con le Stelle, mise fine alla loro relazione. La gelosia di lui si rivelò dunque fondata, anche se poi spiegò che la loro relazione si era già conclusa.

Dopo il tradimento, la felicità? Non è andata così

Stefano Oradei è stato una vera colonna portante di Ballando con le Stelle: entrò nel 2013, per poi lasciare la trasmissione nel 2021. Nel 2014 partecipò insieme a Vera Kinnunen al programma Let’s Dance!, che può essere definito la versione finlandese di Ballando con le Stelle. Oradei, grande amico di Todaro, sembrava aver recentemente ritrovato la felicità.

Da diverso tempo, infatti, Oradei era fidanzato con la ballerina Greta Luna Saccone. I due avevano iniziato a frequentarsi in Sardegna nel 2020, ma alcune frasi di lui hanno fatto capire che anche questa relazione era chiusa: “Oggi mi sento di rispondervi, dai… Non sono fidanzato. Sono single e concentrato sul lavoro. Poi, nella vita non si sa mai…“.

Ballando con le Stelle, l’annuncio del ballerino: “Sono single”

Da molto tempo Stefano Oradei e Greta Luna Saccone non si facevano vedere più insieme. Le parole del ballerino ed appassionato di calcio non fanno dunque che confermare quanto i fan avevano già capito da tempo. Oradei si è comunque detto soddisfatto della sua vita e, soprattutto, molto preso dai suoi molteplici impegni professionali.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle, oltre a chiarire di essere single, ha voluto rispondere alle ipotesi dei fan riguardo un Ballando con le Stelle nip. Secondo lui è altamente improbabile che accada: il talent show è ormai un format consolidato e che funziona bene così com’è: la Rai non starebbe dunque studiando di rinnovarlo con i concorrenti nip.

Ecco l’annuncio del ballerino Stefano Oradei, che dopo aver lasciato definitivamente Ballando con le Stelle si è anche dichiarato single:

Ecco una delle tante coreografie in cui si esibì Stefano Oradei a Ballando con le Stelle 2019: