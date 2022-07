Uomini e Donne, Armando Incarnato svela il suo segreto: i social insorgono

Il noto personaggio di Uomini e Donne, protagonista da tempo del Trono Over, non vanta moltissimi fan al di fuori del programma Mediaset

L’idea di lanciare il cosiddetto Trono Over all’interno di Uomini e Donne è stato un colpo di genio di Maria De Filippi. In questo modo la conduttrice ha allargato il palcoscenico di tronisti e corteggiatori anche a fasce di età più elevate e variegate.

Molti i personaggi noti che sono fuoriusciti da questo ‘lato’ di Uomini e Donne. Tra loro spicca un cavaliere napoletano che fa spesso discutere, sia per i rapporti burrascosi con i compagni di avventura, sia per i repentini cambi di look.

Si tratta di Armando Incarnato, imprenditore classe 1977 che ha avuto anche la fortuna di partecipare alla serie tv Gomorra con alcune comparsate prestigiose. Incarnato divide molto gli spettatori di U&D: c’è chi adora il suo modo spontaneo di interagire, chi invece lo considera troppo sopra le righe.

Armando Incarnato ed i mille cambi di look: il cavaliere ha spiegato il motivo

Come detto,è spesso al centro delle chiacchiere del pubblico, anche sui social network, per la sua Armando Incarnato continua voglia di cambiare look. In particolare riguardo alla sua acconciatura.

Negli ultimi mesi il cavaliere di Uomini e Donne si è presentato con diverse capigliature. Capelli prima sciolti, poi legati a mo’ di codino. Oppure una più contenuta riga in mezzo o ancora a spazzola, fino a mostrarsi con qualche riccio inaspettato. Senza parlare del colore dei capelli, molto variegato.

Sui social i suoi follower gli hanno domandato i motivi di tali repentini cambi di look. Incarnato ha spiegato così la scelta: “Quando uno vuole stare per i cavoli suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7-8 giorni cambia colore ai capelli. Come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere. Io cambio colore dei capelli. Sul web mi prendono in giro e mi sfottono, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c..o. Quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio”.

Una risposta sorprendente, che però non è piaciuta a diversi utenti. C’è chi lo considera sempre un personaggio fin troppo pieno di sé, come si legge dai commenti di un suo follower: “Incarnato abita vicino casa mia, ma non è nessuno. Neanche la madre se lo fila. E’ soltanto un esaltato, come appare in tv, presuntuoso ed arrogante“.