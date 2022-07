Amici, incredibile annuncio della coppia nata nel programma: fan increduli – VIDEO

Una delle coppie più amate di Amici, che è nata all’interno del talent-show, ha fatto un bruttissimo annuncio. I due si sono detti per sempre addio: ecco cosa hanno quindi chiesto di fare ai loro ammiratori.

Il cantante e la ballerina si erano conosciuti proprio all’interno della scuola di Amici. Quando lei era stata eliminata dal programma, aveva scritto un bellissimo messaggio di incoraggiamento per il suo fidanzato: “Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione.

Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti“.

Cosmary Fasanelli non aveva mai nascosto di fare il tifo per Alex Wyse e per la loro relazione. Una volta usciti dalla scuola di Amici, però, sembrerebbe che le cose non siano andate molto bene per la coppia. Avevano quindi iniziato a circolare i rumors riguardo un irreparabile allontanamento fra i due.

Amici, cosa è successo alla coppia: arriva l’annuncio

Subito dopo la fine di Amici 21, Alex ha iniziato subito a promuovere il suo nuovo EP, Non siamo soli. Nel frattempo, Cosmary Fasanelli è diventata una delle ballerine ufficiali di Battiti Live 2022. Insomma, entrambi sono stati molto fortunati professionalmente e si sono dovuti districare fra i numerosi impegni professionali.

Parlando con Casa Chi, Alex Wyse è stato molto vago riguardo la relazione con Cosmary. Quando Rosalinda Cannavò lo ha incalzato chiedendogli aggiornamenti riguardo la sua vita sentimentale, il cantante ha ammesso che stava vivendo un periodo delicato. Ha usato la parola “particolare” per descrivere la situazione in cui si trovava.

“Vi prego di rispettare questo momento”: la richiesta di riservatezza

L’annuncio di Cosmary, l’ex alunna di Amici 21, non è dunque arrivato del tutto inaspettato. La ballerina ha confermato il 5 luglio che la relazione con Alex era da considerarsi completamente conclusa. Ha quindi chiesto ai propri fan di rispettare la sua voglia di riservatezza ed accettare che si è detta per sempre addio con il vincitore di Amici.

Queste le parole di Cosmary: “La relazione con Alex è terminata. A volte, non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi. Ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che ora mi rende più felice e voglio concentrarmi su quello“.

Ecco l’annuncio fatto da Cosmary Fasanelli, l’ex alunna di Amici, riguardo la sua relazione con Alex Wyse. Il cantante poco dopo ha condiviso queste immagini: