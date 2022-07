Vodafone, altra brutta sorpresa per i clienti: aumento vertiginoso!

La compagnia telefonica Vodafone non riesce ad accontentare i propri utenti più fedeli ed a luglio arriverà una brutta sorpresa per tutti

Come già comunicato nei giorni scorsi, gli operatori telefonici su territorio italiano sono costretti ad un’estate di rincari e di aumenti imprevisti. Colpa dell’inflazione, mai così alta in Italia da una decina di anni a questa parte.

Di solito i vari provider telefonici nei mesi estivi erano soliti lanciare promozioni molto convenienti, sia per accalappiare nuovi abbonati, sia per lanciare delle offerte che potessero fidelizzare gli utenti interessati.

Quest’anno invece arriveranno situazioni opposte. Luglio, in particolare per Vodafone, sarà un mese di cambiamenti effettivi. Oltre all’aumento sulla nota promozione Special 50 Giga, arriva anche una brutta novità per gli abbonati più fedeli dell’operatore.

Vodafone chiude l’offerta Shake it Easy: in vista un cambio con tanto di aumento

A partire dal prossimo 29 luglio i clienti Vodafone vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile. In particolare coloro che hanno stipulato nel recente passato l’offerta denominata Shake it Easy.

Questa offerta verrà praticamente cancellata e sostituita di fatto con una nuova promozione, anche se meno conveniente. Si tratta di Vodafone Gold, proposta che in offre ogni mese giga senza limiti per navigare in internet, anche con la nuova connettività di quinta generazione.

Oltre a questo, l’offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Con l’offerta sono anche inclusi alcuni servizi piuttosto utili, come ad esempio Chiamami e Recall.

Tutto bello quindi, ma cambierà nettamente il costo dell’offerta. Vodafone dovrà infatti aumentare il prezzo della promozione di ben 3 euro al mese. Come comunicato anche da Vodafone, sarà possibile esercitare il proprio diritto di recesso senza alcun costi di penale entro il 28 agosto 2022. Una decisione presa proprio dopo l’aumento inevitabile dei costi, che potrebbe spazientire e scontentare moltissimi clienti.

In pratica Vodafone non disdegna di lanciare proposte ricche, con offerte sui giga per navigare e su chiamate e SMS senza limiti. Ma stavolta la convenienza è meno netta, visto che gli abbonati sono chiamati a pagare certamente di più degli anni precedenti.