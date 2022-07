Uomini e Donne, prende le difese del tronista che l’ha scartata: fan senza parole

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso la parola per chiarire che lei non sta tifando per la fine della relazione del tronista che l’aveva scartata: anzi, ha preso le difese di chi l’ha scartata all’ultimo momento nella trasmissione.

C’è un tronista che è stato molto chiaccherato sin dal suo ritorno a Uomini e Donne. Sophie Codegoni, infatti, gli aveva lanciato alcune frecciatine non appena entrata nel GF Vip 6, supportata anche dai genitori che sostenevano come lui avesse sfruttato la loro figlia per fare servizi fotografici e diventare popolare.

Dopo la scelta di Matteo Ranieri, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ha deciso di scattarsi insieme a Valeria Cardone le stesse foto che lo avevano visto protagonista con Sophie. In generale, i due avrebbero impostato una relazione a distanza, ma sembrerebbe che non si vedano neanche regolarmente nei weekend.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati?

Ha fatto molto discutere che Matteo Ranieri, piuttosto che cercare di vedere la sua fidanzata, sia andato per un weekend a Roma dall’amico Luca Salatino. Le foto sui social network che li ritraggono insieme sono quasi più numerose di quelle che lo vedono insieme a Valeria Cardone. Si sono poi rincorse le voci che fossero una coppia finta.

Matteo Ranieri è inoltre partito senza la fidanzata per andare ad un matrimonio di un parente nel nord Europa, lasciandola da sola a festeggiare il compleanno. Secondo il gossip, Matteo e Valeria lavorerebbero con la stessa agenzia. Starebbero dunque insieme “per contratto”, che comunque sarebbe scaduto per entrambi il 3 luglio.

Uomini e Donne, prende le difese del tronista che l’ha scartata

Matteo Ranieri dovrebbe ormai essere tornato a casa in Liguria, ma non ha ancora voluto dire la sua verità e se ancora si frequenta con Valeria Cardone. A sorpresa, è voluta intervenire sull’argomento la persona che il tronista ha scartato all’ultimo momento nel suo percorso all’interno della trasmissione Uomini e Donne, Francesca Aversano.

L’ex corteggiatrice ha chiarito di non essere affatto contenta di eventuali problemi all’interno della coppia. Non sta quindi facendo il tifo perchè Matteo e Valeria si lascino, ma ha fatto sapere che lei sarebbe dispiaciuta se venisse a sapere che la storia del “suo” tronista con la sua scelta sia già finita male.

Ecco il video che mostra il “box vero/falso” che ha fatto Francesca Aversano su Instagram:

Ecco il video in cui l’amica di Federica Aversano, Soraia Allam, conferma di essere contenta che la sua relazione con Matteo Ranieri non sia mai iniziata: