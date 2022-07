Uomini e Donne, la decisione di Maria De Filippi rivoluziona il dating show: tutti i dettagli

Arriva una decisione ai vertici del programma Uomini e Donne che potrebbe cambiare lo svolgimento e l’andamento del dating

A settembre, senza alcun dubbio di sorta, riprenderà su Canale 5 il dating show più noto e longevo della televisione italiana. Spazio confermatissimo per Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi che va in onda da moltissimi anni.

In questi giorni stanno cominciando a circolare indiscrezioni e retroscena sullo svolgimento della nuova stagione di Uomini e Donne. Il format resterà lo stesso, diviso tra Trono Classico, fatto di tronisti e corteggiatori, ed il cosiddetto Trono Over, ovvero dame e cavalieri con età superiore ai 35-40 anni.

Uomini e Donne però potrebbe portare una novità rispetto alle attese. Maria De Filippi avrebbe scelto di non dare spazio a personaggi noti e già seguiti del mondo dello spettacolo e dei social. Sarà infatti un dating show più “popolare”, un po’ come agli esordi della trasmissione.

Uomini e Donne 2022-23: i primi tronisti saranno tutti sconosciuti al mondo dello spettacolo

Dunque sorpresa a settembre con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. La produzione inizialmente punterà su quattro tronisti che non hanno ancora avuto a che fare col mondo della TV e dello spettacolo in generale.

Non saranno dunque né attori o influencer vari e nemmeno vecchi volti di Uomini e Donne pronti a rilanciarsi nel ruolo di tronisti, come accaduto spesso. Però quella di Maria non è una chiusura totale: infatti nel corso della stagione potranno anche essere chiamati in causa protagonisti già noti alle cronache di gossip.

Diversa invece l’impostazione del Trono Over. Visto che Maria De Filippi non dà scadenze a dame e cavalieri che si presentano nel programma durante l’anno, è probabile che la maggior parte dei protagonisti di questo atto di Uomini e Donne saranno tutti personaggi già visti che continueranno a ricercare o corteggiare i partner ideali.

Le date delle primissime registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero essere 24/25 o 29/30 agosto prossimi. Dunque poco meno di due mesi, durante i quali i fan della trasmissione dovranno pazientare. Ma di certo i vecchi protagonisti di U&D sanno far parlare di sé anche sui social network.