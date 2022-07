Uomini e Donne, Veronica e Matteo nella bufera: stanno nascondendo qualcosa. Spunta una segnalazione sulla nuova coppia del dating show

Per una coppia di Uomini e Donne già scoppiata, quella tra Matteo e Valeria (anche se i diretti interessati per ora tacciono), ce ne sono altre due che resistono. Luca e Soraia, nonostante ai fan piacesse di più Lilli, ma anche Veronica e Matteo.

La tronista emiliana è stata l’ultima a scegliere, ma al momento sembra anche quella più convinta. Da quando stanno insieme, i due ragazzi non si sono mollati un attimo: foto di weekend in coppia, le prime dopo essere usciti dal dating show, e soprattutto grandi progetti in vista.

Come hanno confessato entrambi, non è stata una decisione di comodo e il percorso li ha portati a capire che vogliono costruire qualcosa di importante. Ecco perché stanno bruciando i tempi e sono già pronti per andare a convivere, anche se no9n hanno ancora svelato al pubblico dove andranno.

Ma la decisione è stata presa. “Diciamo che abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino” hanno spiegato Matteo e Veronica, ribadendo che non è una relazione a distanza il loro progetto di vita: “Faremo di tutto per trovare una soluzione che vada bene per entrambi e ci faccia vivere al centodieci per cento”. Come un Superbonus, insomma.

Uomini e Donne, Veronica e Matteo nella bufera: alcune segnalazioni mettono dubbi

Tutto perfetto quindi nella relazione tra Veronica e Matteo? Sulla carta sì, anche perché dopo la loro uscita da Uomini e Donne ci sono state anche le presentazioni in famiglia e soprattutto i due genitori sembrano molto in confidenza. E così si parla già di figli: due maschi e una femmina, il numero ideale.

Eppure c’è chi insinua dubbi che potrebbero scatenare una bufera sulla coppia. Come spiega l’esperta di gossip Deianira Marzano sono arrivate segnalazioni sul fatto che entrambi i ragazzi sarebbero entrati a far parte della stessa agenzia. Una scelta che secondo alcuni dimostrerebbe come si conoscessero già prima del dating show e che la scellta sia stata soltanto la fine di un copione già scritto. Solo invidia? lo diranno i fatti.