Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe, tensione alle stelle: “Il pubblico è con me”

Ancora grande tensione e antipatia tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, le due ex opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Un dualismo che ha tenuto banco nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma non riguardava affatto i concorrenti del reality show, bensì le due opinioniste di punta, coloro che hanno affiancato Alfonso Signorini alla conduzione.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Due donne dal carattere a dir poco acceso e focoso, che non hanno mai nascosto di provare antipatia l’una per l’altra. Stoccate e frecciatine sia in diretta che dietro le quinte per le opinioniste del GF Vip.

Fa discutere anche la scelta sul cast della settima edizione, la quale partirà a settembre prossimo su Canale 5. La Bruganelli, inizialmente scettica sulla sua riconferma, è stata ufficializzata come opinionista anche nel GF Vip 7. Al contrario della Volpe, che a sorpresa è stata fatta fuori dal programma e sostituita da Orietta Berti.

La reazione di Adriana Volpe alla conferma di Sonia Bruganelli come opinionista

Una scelta sorprendente e che ha certamente scaturito diverse polemiche. Sonia Bruganelli infatti aveva fatto sapere dopo il GF Vip 6 di non voler affatto replicare l’esperienza televisiva, nonostante le buone recensioni ricevute come volto della prima serata di Canale 5.

Al contrario Adriana Volpe sarebbe stata entusiasta di una riconferma nel salotto di Signorini. Ma clamorosamente è successo il contrario: dietrofront della Bruganelli e amaro in bocca per la Volpe, che ha reagito in maniera pubblica.

La conduttrice trentina ha raccolto le perplessità dei suoi fan riguarda il taglio della Volpe dal reality show, ripostando sui social network gli attestati di stima nei suoi confronti. Per poi rivelare ai suoi follower di sentirsi più apprezzata della Bruganelli: “Tu avrai pure guadagnato la riconferma, ma sappi che il pubblico è con me”.

Adriana Volpe dunque non farà parte della prossima edizione del GF Vip e ne perderà forse anche lo spettacolo, visti gli scontri in diretta con la Bruganelli ed i differenti punti di vista espressi in modo sempre piccato e ironico. E chissà se lo share del GF Vip 6 calerà proprio per l’assenza di una opinionista così amata e chiacchierata come l’ex volto de I Fatti Vostri.