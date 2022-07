Royal Family, il clamoroso piano di Meghan Markle: può riuscirci davvero! La duchessa del Sussex ha le idee chiare sul proprio futuro

Che la politica in un certo qual senso l’abbia sempre appassionata non è di certo una novità. Meghan Markle guarda con occhi rapiti le dinamiche della Casa Bianca e sogna un giorno di farne parte.

Attrice di successo, moglie di uno dei principi più famosi del mondo e con uno sguardo interessato sulla politica. Meghan Markle è tutto questo, e tanto altro, capace parallelamente di accudire i suoi due figli nella bellissima residenza di Montecito, in California. Archie e Lilibet Diana hanno una mamma molto affettuosa, che non dimentica però i suoi amori anche lontano dalla famiglia. La carriera è stata messa solo per un po’ in stand-by, con l’idea di rilanciarsi presto nella mischia. Ma cosa attira davvero la duchessa del Sussex? Più che un ritorno in tv o al cinema, ora nei suoi pensieri c’è qualcosa di più alto e serio. Dopo la ‘Megxit‘ del 2020 le prospettive sono cambiate e ora lo sguardo è rivolto alla Casa Bianca. Si avete capito bene. Meghan si augura un giorno di sedere nello stesso posto occupato oggi da Joe Biden. Ambizioso? Senza dubbio, ma come dicono i beni informati si sta muovendo già nella giusta direzione.

Royal Family, il clamoroso piano di Meghan Markle: vuole conquistare la Casa Bianca

Parlando a Sky News Australia, la conduttrice Rita Panahi ha discusso delle ambizioni politiche di Meghan.

Dopo essere stata interrogata sul “nuovo grande piano della moglie di Harry”, la Panahi ha detto: “Meghan è diretta verso cose più grandi e migliori. Visto che non fanno più parte della Royal Family, ora il grande target è la Casa Bianca“.

“Non è frutto solo di congetture, ma lo si capisce dall’ultima intervista che ha rilasciato a Vogue”.

Poi la conduttrice ha aggiunto: “La vedremo politicamente sempre più impegnata in futuro, magari in appoggio ad alcune proteste del popolo. Un modo sempre più schietto di affrontare diversi temi e magari una presenza mediatica più costante. Pensarla nel giro di qualche anno al posto di Biden non è poi una completa utopia“.

A parlare dello stesso argomento è stato recentemente anche Russell Myers, esperto reale e giornalista del Daily Mirror.

“Nell’intervista a Vogue sono stati trattati argomenti quali la legge sull’aborto abrogata negli Usa, un tema molto controverso e di grandi dibattito in questo momento“.

Secondo Myers Meghan si sta “appoggiando” alle persone giuste per raggiungere i suoi obiettivi politici e presto potrebbe raccogliere i primi frutti.