Mercedesz Henger, le parole shock: “Mi sento morire dentro”. Cosa succede – VIDEO

Mercedesz Henger ha detto alcune parole shock dopo il suo ritorno da L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo all’ex naufraga e perchè ha detto che in questi giorni si sente morire dentro e sta malissimo.

Mercedesz Henger ha avuto alcune incomprensioni al suo ritorno da L’Isola dei Famosi, che sono finite anche sui social network. Inizialmente sembrava che Edoardo Tavassi la volesse conoscere fuori dal reality show per vedere se fosse la donna giusta per lei, ma evidentemente qualcosa si è guastato o forse non è mai nato.

Mercedesz ed Edoardo sono oggi più lontani che mai, e la figlia di Eva Henger ha fatto sapere che una delle persone che le mancheranno di più è Nicolas Vaporidis, che lei definisce un vero e proprio mental coach. Nella mattinata del 4 luglio, Mercedesz ha spiegato di essere arrivata a Sanremo per registrare un videoclip.

Mercedesz Henger, le parole shock: cosa succede

Poco dopo l’annuncio e la conferma che anche nella città ligure la temperatura è davvero bollente, Mercedesz ha mostrato alcune immagini del lavoro in cui è impegnata. Si è mostrata vestita tutta di bianco e con un tubino, proprio come un’altra amata protagonista de La pupa ed il secchione show, Elena Morali, che era lì con lei.

Non si sanno ancora i dettagli di questa collaborazione e la stessa Henger non ha voluto fornire per ora ulteriori dettagli. Qualcosa con i fan deve essere però successo, perchè all’improvviso ha voluto condividere dei brevi video in cui ha spiegato il motivo per cui in tanti la stanno incontrando in giro con la faccia sempre corrucciata.

I malori dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi: “Continuo a lavorare”

Mercedesz Henger ha fatto sapere di stare male da quando è tornata dall’Honduras. Non ha dato un nome ai suoi sintomi, ma li ha descritti molto bene. Ha spiegato di avere molto spesso la nausea, ed in generale di stare molto male qualsiasi cosa faccia. Addirittura, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha detto che si sente “morire dentro“.

Quando è stata in piscina con la sorella si è sentita male, e lo stesso è capitato ogni volta che in questi giorni è andata a mangiare a ristorante. Nonostante ciò, ha spiegato di non essersi abbattuta e di continuare a lavorare il più possibile. Le dispiace però non poter essere di compagnia ad Elena Morali nella spa dell’hotel sanremese.

Ecco il video in cui Mercedesz spiega cosa le sta succedendo:

Ecco il commovente messaggio di Eva Henger dall’ospedale per la figlia: