Incidente per la star di Sanremo: necessario l’intervento del 118 – VIDEO

Una caduta rocambolesca che ha costretto il 118 ad intervenire per curare la star dell’ultimo Festival di Sanremo. Ecco cosa è accaduto proprio in queste ultimissime ore

Quando l’adrenalina è tanta gli artisti si scatenano sul palco e, purtroppo, ne devono anche accettare le conseguenze come la rocambolesca caduta presa dalla star dell’ultimo Festival di Sanremo. Per fortuna, lui l’ha presa con filosofia e pare non si sia fatto granché.

Con Sesso Occasionale è arrivato ultimo al Festival di Sanremo, ma la sua rivincita l’ha avuta sui palchi di tutta Italia conquistando una fetta così grossa di pubblico da avere un successo inaspettato. Con la compagnia di Fedez e Mara Sattei, Tananai è il terzo volto de La Dolce Vita, hit estiva che sta spopolando e continua ad essere in vetta alle classifiche dopo settimane, così il magico trio si diletta in giro per il Bel Paese nel cantare in piazza.

Proprio durante un live, Fedez, Mara Sattei e Tananai si sono trovati a cantare la loro hit estiva con i due ragazzi che, come al solito, sono sempre scatenati in balli ed acrobazie sul palco. È proprio durante l’esibizione che Tananai ha fatto una caduta rocambolesca.

Tananai si infortuna ballando: il video della fasciatura alla caviglia

Per fortuna Tananai è una persona molto autoironica e, ancora una volta, ha preso a ridere quanto gli è successo sul palco mentre si esibiva con Fedez e Mara Sattei ne La Dolce Vita. Dal video registrato da alcuni fan e repostato dal diretto interessato su Instagram si vede che, intento a fare un salto indietro, poggia male il piede e la caviglia gli fa un brutto gioco a tal punto da farlo cascare sul palco. Subito il giovane cantante è stato raggiunto da Fedez che ha continuato lo show con grande classe, visto e considerato che lo stesso Tananai si è rialzato subito.

Evidentemente, il cantante di Sesso Occasionale doveva essere dolorante perché a seguito dell’esibizione si è reso necessario l’intervento da parte del 118 che gli ha fasciato il piede e, probabilmente, somministrato qualche antidolorifico.