Grande Fratello Vip 7, colpaccio di Signorini: la storica conduttrice ha detto sì

Grande novità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini pare aver convinto una storica presenza della televisione italiana

C’è grande attesa e curiosità per coloro che entreranno a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7. Ovvero l’edizione nuova di zecca del reality più longevo d’Italia, il quale aprirà i battenti il prossimo 19 settembre su Canale 5.

Alfonso Signorini in queste settimane è al lavoro assieme alla produzione per formare il cast di protagonisti del GF Vip 7. Tante le indiscrezioni, ma poche ancora le conferme sui partecipanti. Anche se l’ultima novità avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto scrive Dagospia, Signorini sarebbe in contatto con gli agenti di una conduttrice televisiva italiana a dir poco storica. Un volto noto ed esperto di vari programmi di successo.

Si tratta di Rita Dalla Chiesa, conduttrice e giornalista che per molti anni ha avuto in mano le redini di Forum, programma di punta di Rete 4. La donna potrebbe essere tentata da questa nuovissima esperienza e pare che sia pronta a dire sì alla proposta di Signorini. Un tocco di maturità ma anche di grande cultura all’interno del GF Vip 7.

Rita Dalla Chiesa verso il GF Vip 7. Ed arrivano nuove indiscrezioni sul cast

Un vero e proprio colpaccio quello di Signorini, che dunque sta per definire l’ingaggio di Rita Dalla Chiesa per il GF Vip 7. Ma il ‘mercato’ estivo non è terminato ed in queste settimane si definiranno le altre presenze all’interno della casa.

Le ultime indiscrezioni parlano della presenza quasi certa anche di Charlie Gnocchi, fratello del noto Gene, speaker ed autore radiofonico di grande esperienza. Ma anche del nuotatore Leonardo Tumiotto e del pornoattore Max Felicitas, che porterà un po’ di verve e brio all’interno del reality show.

Altro nome nuovo sembra essere quello della spagnola, ma cresciuta in Italia, Chadia Rodriguez. La giovane artista ha già avuto diversi spazi in programmi sul canale Real Time e sembra ormai certa di partecipare al GF Vip 7. Infatti la sua pagina personale di Wikipedia inserisce già tra le sue partecipazioni televisive anche quella nel reality show di Mediaset per l’edizione 2022.