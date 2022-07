Uomini e Donne, la disavventura in vacanza: “Sono qui senza vestiti”

L’amatissimo volto di Uomini e Donne ha voluto condividere con il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi la sua disavventura in vacanza: Gianni Sperti, infatti, si è trovato a dover stare per giorni senza vestiti ed effetti personali.

Gianni Sperti è partito a fine giugno per l’Egitto, dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo. L’opinionista di Uomini e Donne, che sicuramente verrà riconfermato per un ulteriore anno nella trasmissione insieme a Tina Cipollari, ha dimostrato di non dimenticarsi dei suoi colleghi neanche durante le meritate vacanze.

Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei“. Ovviamente, la battuta era rivolta alla nemica storica di Tina Cipollari, ovvero Gemma Galgani.

Gianni Sperti, cosa gli è successo durante la vacanza

La dama torinese ha mostrato di gradire lo scherzo di Gianni Sperti, e gli ha risposto di ritenersi fortunato, perchè per vedere lei non deve arrivare fino in Egitto. La vacanza dell’opinionista di Uomini e Donne procede molto bene, ma non è partita nel migliore dei modi: è stato proprio il diretto interessato a sfogarsi sui social network.

Gianni Sperti è incappato nel classico problema in cui, prima o poi, si imbattono tutti i viaggiatori: ha perso i suoi bagagli. Non è chiaro se questo sia successo per un errore suo o della compagnia aerea, ma l’opinionista ha spiegato di essere stato per quasi una settimana senza poter avere nessuno dei suoi vestiti o degli effetti personali.

Il lieto fine arriva dopo cinque giorni: cos’è successo

Gianni Sperti ha spiegato ai suoi fan che, dopo cinque giorni dal suo arrivo in Egitto, ha finalmente potuto iniziare per davvero la sua vacanza: tanto c’è voluto per riuscire a riavere indietro le valigie. L’opinionista ha recuperato il suo bagaglio e la tranquillità, e si è mostrato in giro nelle zone copte del paese africano.

