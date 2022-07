“Era scritto sui muri”: ex naufraga svela tutti i complotti all’Isola dei Famosi. Come sempre, non è tutto chiaro quello che di vede a casa

Alla fine di un reality quello che conta è il verdetto e quindi il vincitore, che non sempre mette d’accordo il pubblico. Nicolas Vaporidis ha vinto alla grande l’Isola dei Famosi 2022 e questo resterà nella storia, ma come sempre c’è chi racconta cosa succedeva al di là delle dirette e delle telecamere.

Quella di Pamela Petrarolo è stata un’avventura strana, perché la showgirl romana ha passato quasi tutto il tempo su Playa Sgamatissima e quindi poco in contatto con gli altri,.ma le è bastato per vedere, parlare e svelare molti segreti dell’Isola. Ai microfoni di ‘Non succederà più, la trasmissione di Giada Miceli su Radio Radio ha confessato la sua verità.

A partire dal verdetto finale che “era scritto su tutti i muri. Io penso anche che il risultato della sua vittoria sia stato condizionato dall’uscita di Edoardo. La sua uscita lo ha aiutato ancora di più ad assegnargli il primo premio. Lui devo dire è stato sempre molto carino con me, mi ha anche dato dei consigli, avevo stretto un bel rapporto”.

Nicolas è stato parte attiva del reality e ha sempre partecipato alle prove, Non così per altri che invece sono stati privilegiati. Come Lory Del Santo, che lì non doveva nemmeno esserci. Pamela non contesta i suoi problemi fisici, perché la cicatrice dopo un intervento in seguito alla caduta dalle scale del suo palazzo c’era. Ma propri per quello, secondo lei, non doveva nemmeno partire per l’Honduras: “Fa L’Isola e non fa le prove. Per carità io non auguro il male a nessuno e mi dispiace tantissimo, però vuol dire che tu già parti con il deficit che hai, la cicatrice l’ho vista e posso immaginare che dolore lei avesse, però allora ti dico; parti per un reality che non puoi affrontare?”.

Ma ci sono anche altre confessioni nell’intervista a Pamela Petrarolo. Secondo lei Mercedesz Henger non ha mai provato nessun interesse per Edoardo Tavassi, ma aveva solo capito che era uno dei personaggi più forti e quindi meglio tenerselo buono. RE il presunto amore tra Roger Balduino ed Estefania Bernal? “Io so da lei che questo desiderio di rivederlo non ce l’ha, mi dispiace per Roger”.

Poi però c’è stata anche la sua Isola. L’ex ragazza di Non è la Rai ammette che non pensava di riuscire a resistere, anche perché tra le sue paure ci sono sempre state quella del buio e degli insetti. Invece è stata costretta per molto tempo a vivere la sua avventura da sola e si è adattata meglio di quello che avrebbe pensato. “Sono entrata che ero 58 chili e sono uscita che ero 50. In 40 giorni sono scesa di 8 chili”. E questa è una cosa reale.