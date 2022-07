Elettra Lamborghini, il pubblico ha emesso il verdetto: questa esperienza è da dimenticare. Non tutte le scommesse vanno a buon fine

Che estate sarebbe senza un tormentone formato da Elettra Lamborghini? E infatti puntuale, tre settimane fa, è arrivato Caramello insieme Rocco Hunt e alla spagnola Lola Indigo che è partito subito forte. Ma non tutte le scommesse di Elettra vanno bene e lo dimostrano i numeri.

Lo abbiamo saputo adesso, appena sono usciti di dati degli ascolti tv relativi al 3 luglio. In prima serata Nove ha deciso di replicare la stagione do Only Fun, il nuovo programma comico che è stato condotto in tarda primavera proprio dalla Lamborghini insieme al duo torinese dei PanPers. La replica è stata seguita da 299.000 spettatori (2.1% di share).

La prima serata è stata vinta su Rai1 dalla replica di Mina Settembre, la fiction che tornerà nella prossima stagione con Serena Rossi: ha messo insieme 2.473.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 il film Room ha totalizzato invece 1.253.000 spettatori con uno share del 9.4% e su Rai 2 il telefilm 9-1-1 è piaciuto 936.000 spettatori (6.3%) e 9-1-1 Lone Star 855.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate con Camila Raznovich 796.000 spettatori pari al 5.7%.

Elettra Lamborghini, il pubblico ha emesso il verdetto: bene il Gran Premio di Formula 1

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè è stato seguito da 2.872.000 spettatori pari al 19.4% e su Canale 5 Paperissima Sprint da 1.804.000 spettatori con il 12.2%. E ancora su Rai 3 la finale Italia-Spagna dei Mondiali di Pallanuoto è stata vista da 947.000 spettatori pari al 6.6%. Ancora, su Rete 4 Controcorrente ha messo insieme 587.000 spettatori (4%) nella prima parte e 833.000 (5.6%) nella seconda parte.

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha totalizzato 3.192.000 spettatori con il 25.8% battendo su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! Weekend (1.362.000 spettatori e 11.2%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo insieme i516.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 è andata bene: 1.880.000 spettatori (14.4%). Nel pomeriggio su Sky Sport la diretta ha totalizzato 1.372.000 spettatori (13.6%).

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 il meglio di Domenica In ha incollato 1.384.000 spettatori con il 13.7% e la replica di 20 Anni che Siamo Italiani 1.590.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 1.554.000 spettatori (14.1%) e Una Vita 1.500.000 spettatori (14.4%), mentre la replica di Grand Hotel – Intrighi e Passioni conquista 900.000 spettatori (9.3%).