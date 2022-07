Edoardo Tavassi, la rivelazione dopo l’Isola: “Faccio questo per vivere, non ci credete?”

Edoardo Tavassi ha risposto alle curiosità dei suoi follower dopo l’esperienza positiva all’Isola dei Famosi 2022 che lo ha visto tra i protagonisti

Senza dubbio Edoardo Tavassi è stato uno dei maggiori protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Il reality show di Canale 5 ha aiutato il 40enne romano a diventare un personaggio noto, non più soltanto il fratello di Guendalina Tavassi.

Infatti Edoardo Tavassi, secondo i pronostici iniziali, era considerato uno dei possibili vincitori dell’Isola. Soltanto un guaio serio al ginocchio gli ha impedito di partecipare alla puntata finale e dunque sperare nella vittoria del reality contro il suo amico Nicolas Vaporidis.

Una volta rientrato a Roma, il Tavassi ha risposto alle domande dei suoi follower, letteralmente triplicati dopo l’esperienza televisiva che ha svelato un ragazzo ironico e sorridente ma dal carattere spesso audace e scontroso.

Edoardo Tavassi, la verità sul suo lavoro e sui chili persi in Honduras

Una domanda ha fatto particolarmente sorridere Edoardo Tavassi. Uno dei suoi follower gli ha chiesto, con tanto di sorrisino, se avesse ripreso a lavorare. L’ex naufrago, forse indispettito dall’ironia della domanda, ha voluto spiegare cosa fa nella vita.

Tavassi ha spiegato di essere un video creator, ovvero si occupa di ripresa e montaggi video in particolare per alcuni chirurghi plastici. In pratica il fratello di Guendalina compie riprese in diretta durante ed a margine degli interventi e li adatta per sponsorizzare il lavoro nella chirurgia estetica.

Anche sulla sua pagina Facebook il Tavassi si presenta come creator di video. Anche se non è escluso che in tanti avranno pensato che non avesse un lavoro vero e proprio, bensì che vivesse sulle spalle della più nota sorella Guendalina o di gettoni di presenza nei vari talk show in cui è invitato. Invece Edoardo ha svelato di avere un impiego da libero professionista anche ben specifico.

Edoardo Tavassi nella chiacchierata con i suoi fan ha anche voluto precisare di aver perso molti chili in maniera del tutto naturale: “C’è ancora qualcuno che dopo anni pensa ancora che la produzione dà da mangiare ai naufraghi a telecamere spente. I chili lì si perdono davvero e perché cibo non ce n’è. Non è che tra i cespugli ci sono medici o chirurghi che ti fanno la liposuzione in diretta”.