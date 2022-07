Ballando con le Stelle 2022, cambia la giuria: doppio clamoroso addio

Cambierà qualcosa nella giuria e nel cast iniziale di Ballando con le Stelle 2022, il talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci

Grande attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Da ottobre prossimo lo show del sabato sera di Rai Uno tornerà in pompa magna, sempre sotto la conduzione amabile ed esperta di Milly Carlucci.

Nei giorni scorsi sono fuoriuscite le prime indiscrezioni, alcune confermate, sul cast dei ballerini provetti per la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Tra cui spicca un personaggio di grande esperienza come Iva Zanicchi ed il sex symbol Gabriel Garko.

Ma in queste ore arrivano notizie interessanti anche sulla giuria, ovvero su coloro che saranno chiamati a votare e dare pareri soggettivi riguardo alle esibizioni di danza. Possibile qualche cambiamento, anche se non una rivoluzione come subodorava qualcuno nei mesi scorsi.

Due donne della giuria ai saluti: le ultime indiscrezioni su Ballando con le Stelle 2022

Dunque indiscrezioni davvero sorprendenti sulla giuria di Ballando con le Stelle 2022. Nei giorni scorsi si è vociferato che la giornalista Selvaggia Lucarelli potesse lasciare il programma dopo diversi anni da giurata.

La Lucarelli, sempre schietta nel commentare notizie che la riguardano, ha scelto il silenzio. Possibile dunque che non venga riconfermata, anche se secondo Dagospia la nota penna de Il Fatto Quotidiano dovrebbe aver trovato l’accordo con la produzione per restare tra i volti sempre presenti di Ballando.

Addirittura si era parlato della presenza della cantante Arisa, vincitrice dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle, come nuova giurata proprio al posto della Lucarelli. Ma tali voci non avrebbero trovato conferma, bensì diverse smentite secche.

Chi invece sembra destinata a dire addio a Ballando è la criminologa Roberta Bruzzone. Molte le voci che riguardano la presenza fissa del talent decisa a lasciare il programma. Anche qui tutto è ancora da ufficializzare, ma potrebbe essere la Bruzzone la grande assente della nuova edizione.

Per il resto giuria confermata: sempre presenti Carolyn Smith, Giullermo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni come ‘votanti’ fissi. Praticamente sicuro anche il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra come opinionisti.