Anticipazioni Una Vita, Felipe e Dori escono allo scoperto: l’inganno è dietro l’angolo

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe e Dori usciranno allo scoperto sul rapporto che li lega, ma qualcosa non va per il verso giusto: tutte le anticipazioni

I riflettori dei prossimi episodi della soap opera spagnola saranno interamente incentrati sulla nuova coppia composta da Felipe e Dori che creerà non poco scompiglio. L’Alvarez-Hermoso presto scoprirà la verità.

Nelle scorse puntate di Una Vita, tra Felipe e Dori è nata una certa complicità. È inevitabile avvicinarsi ad una persona che ti presta cure mediche tutto il giorno, ma quello che c’è tra di loro è sicuramente qualcosa di più profondo, almeno per quanto riguarda l’Alvarez-Hermoso. Da quanto l’infermiera è arrivata ad Acacias, la vita dell’avvocato sembra aver preso una svolta decisiva e muove i primi passi autonomamente: Felipe si trova in un momento particolarmente florido per lui.

Sarà la felicità, un po’ di adrenalina e la tanta vicinanza tra l’avvocato e l’infermiera, ma ad un certo punto i due si lasceranno andare. A scoprire la loro relazione, per prima, sarà Lolita che li beccherà sul fatto. Tuttavia, Dori ha un’idea precisa in mente: ridurre i medicinali a Felipe fin quando non starà bene autonomamente, senza dover dipendere da essi. Tuttavia, l’Alvarez-Hermoso non è ancora in grado di autogestirsi e quelle medicine gli servono eccome, ma proprio mentre l’avvocato ha un momento di confusione e smarrimento, nota che Dori appunta qualcosa su di un taccuino ed inizia ad insospettirsi.

Anticipazioni Una Vita, Dori molto vicina a Genoveva: Felipe scopre tutto

Non c’è vicenda ad Acacias in cui non ci sia lo zampino della dark lady. Felipe, infatti, scoprirà l’infermiera e Genoveva parlare di nascosto, alla richiesta di spiegazioni non gli vengono fornite. Il rapporto con Dori, comunque, procede a gonfie vele con un particolare avvicinamento dei due, fino ad ufficializzare la cosa invitando il vicinato.

Come i telespettatori già sanno, però, Dori nasconde qualcosa. L’infermiera non è capitata per caso a casa dell’Alvarez-Hermoso, tutt’altro, e ben presto lo confesserà al diretto interessato: fa parte di un esperimento scientifico. Nonostante Dori sia veramente innamorata di Felipe, quest’ultimo andrà su tutte le furie pensando di essere stato usato.