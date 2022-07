“Voglio andarmene con te”: l’annuncio di Lino Banfi commuove gli italiani

Lino Banfi ha scritto una lettera in cui annuncia un suo grande desiderio, molto sentito ed intimo, che ha commosso tutti i suoi fan

Anche in età non più giovanissima, Lino Banfi resta uno degli attori comici più amati e divertenti in Italia. Un personaggio che si è saputo reinventare, passando dai ruoli piccanti nelle commedie sexy anni ’70-80 al dolce Nonno Libero di Un Medico in Famiglia.

La vita privata di Lino Banfi però non è tutta rosa e fiori. Infatti l’attore è da anni in apprensione per lo stato di salute di sua moglie Lucia. Tra i due c’è un legame strettissimo, visto che sono sposati da quasi 60 anni.

Lucia però da qualche tempo soffre del morbo di Alzheimer, la terribile malattia che fa perdere la memoria ed il senso del tempo a chi ne è colpito. Lino Banfi da marito premuroso le è sempre vicino e non manca mai di darle sostegno a prescindere dalla difficile condizione.

La lettera di Lino Banfi alla moglie Lucia e la richiesta a Papa Francesco

Di recente Lino Banfi ha incontrato niente meno che Papa Francesco, il quale lo ha accolto con grande piacere in Vaticano. L’attore pugliese è molto credente e stima tantissimo Bergoglio, considerato uomo moderno e di larghe vedute.

Come svelato da poco, Lino Banfi ha parlato con Papa Francesco del suo desiderio più grande, scritto anche alla moglie Lucia attraverso una lettera intima e privata. Ovvero quello di morire assieme al grande amore della sua vita.

Questa la confessione di Banfi nella lettera: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

Davvero commovente e dolce la lettera scritta da Lino Banfi, un uomo davvero di altri tempi. Perché nonostante la fama e le tante ‘tentazioni’ del mondo dello spettacolo è rimasto accanto alla sua Lucia per tantissimi anni. Anche oggi che la donna soffre un male terribile e invalidante.