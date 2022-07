Uomini e Donne, è davvero finita: arriva la conferma che fa soffrire tutti. Una delle coppie più amate sta attraversando un momento buio

La storia di Uomini e Donne insegna che in realtà ben poche coppie di quelle che escono dal dating show di Maria De Filippi hanno una vita felice e duratura insieme. In principio furono Costantino e Alessandra, oggi i protagonisti sono altri ma il senso è lo stesso: è finita anche per loro.

Di chi stiamo parlando? Semplice, di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, grandi protagonisti nell’ultima stagione di Uomini e Donne. Una coppia che già al momento della scelta aveva fatto molto discutere ed è stato così anche dopo. Ora però arriva la conferma di quello che i fan temevano da qualche tempo: su questa storia è stata scritta la parola fine anche se loro non parlano.

In compenso lo fa l’esperto di gossip Amedeo Venza che parla di amore ufficialmente finito. E in effetti gli indizi nelle ultime settimane erano arrivati in massa. Non ci sono immagini della coppia, non ci sono commenti da parte di nessuno dei due ragazzi ma soprattutto non ci sono più rapporti. Di recente Valeria ha festeggiato il compleanno e Mattei era in Irlanda con la sua famiglia, più chiaro di così…

Uomini e Donne, è davvero finita: tutti i dubbi iniziali sono stati confermati dal tempo

L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni era tornato a Uomini e Donne in questa stagione scelto dalla redazione come nuovo tronista. Un percorso in realtà travagliato, quello di Matteo, che ha sempre fatto molto discutere. Alla fine aveva portato avanti Valeria ma anche Federica Aversano e molti pensavano che sarebbe stata quest’ultima la sua scelta.

Invece a sorpresa ha puntato su Valeria, deludendo Federica che molto probabilmente a settembre tornerà a Uomini e Donne come tronista. All’inizio con la sua scelta sembrava filare tuto liscio ma è stata solo un’illusione. Le prime uscite come innamorati, i baci e le dediche speciali sono durate troppo poco e ben presto la distanza fisica tra i due è diventata insormontabile.

Aspettando una conferma da Matteo e Valeria, o almeno da uno dei due, è l’ennesima coppia di U&D che scoppia nel giro di poco tempo. Rivedremo Ranieri come corteggiatore di Federica, oppure per lui è arrivato il momento di dire basta?