Sossio Aruta, appello disperato ai fan: “Ho un grande sogno nel cassetto”. Uno dei più amati di Uomini e Donne e GF Vip è in crisi

Ci sono personaggi che passano dai reality e dai dating show senza lasciare traccia. E poi c’è Sossio Aruta, che negli ultimi vent’anni è riuscito a ricavarsi spazi sempre importanti in tv e a modo suo è ancora uno dei più amati dal pubblico.

Tutto era cominciato con Campioni, ma poi sono arrivati anche il Trono Over di Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip 4. Ciclicamente Sossio appare in televisione e qui ha anche trovato il grande amore della sua vita, Ursula Bennardo che è anche mamma della sua ultima figlia. Ora vivono insieme a Taranto e lui ha alternato diversi lavori alle apparizioni in tv, andando anche a vendere frutta al supermercato pur di tirare avanti.

Ora però il lavoro è tornato ad essere un problema e così ha deciso di sfruttare la sua popolarità sui social per rivolgere un appello disperato ai suoi fan. Perché c’è un lavoro che sente di poter fare bene, se solo qualcuno volesse dargli la possibilità di farlo. Il calcio è la sua vita, allenare il suo sogno.

Sossio Aruta, appello disperato ai fan: le sue parole spiegano tutto

Così Sossio ha deciso di postare su Instagram un video appello per chiedere un’opportunità: “Ho un grande desiderio – dice – un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006″. Questo significa che può allenare in tutte le categorie giovanili ma anche le Prime Squadre fino alla Serie D.

A 51 anni non ha più il fisico per giocare, ma certamente ce l’ha per mettere la sua esperienza al servizio degli altri ed è sicuro di poter fare bene. Ma finora tutti i contatti che ha smosso non hanno portato a nulla e così si rivolge ai suoi fan.

“Divulgate questa notizia a tutti i direttori sportivi, i presidenti e soprattutto le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono qui pronto, voglioso e carichissimo di mettere a disposizione tutta la mia esperienza calcistica accumulata in questi quasi 40 anni di calcio giocato”. Non ha problemi a spostarsi dalla Puglia dove vive, ora aspetta solo una chiamata.