Sanremo 2023, incredibile annuncio: “Lo faremo per l’anniversario”

Lo avevano già annunciato da diverso tempo, ma adesso sembrano fare davvero sul serio: per l’anniversario vogliono calcare il palco del Festival di Sanremo, come concorrenti della gara oppure come ospiti.

L’Isola dei Famosi non è stato affatto un percorso facile per alcuni naufraghi. Questo non solo per le difficoltà evidenti nel procurarsi cibo e vivere in condizioni molto difficili, senza potersi davvero riparare dal caldo e dalle tempeste. Come accade sempre, anche quest’anno ci sono create delle fazioni e sono stati presi di mira alcuni concorrenti.

Anche Nick Luciani de I Cugini di Campagna ha avuto un percorso particolarmente difficile. Inizialmente era sbarcato in Honduras insieme al collega Silvano. Tutto poteva immaginare tranne che il musicista sarebbe stato espulso pochi secondi dopo il suo ingresso nel programma a causa di una bestemmia che si è lasciato sfuggire in diretta.

Sanremo 2023, si festeggerà il grande anniversario?

Nick dei Cugini di Campagna si è trovato quindi a dover affrontare l’esperienza praticamente da solo. Anche lui è stato oggetto degli attacchi da parte del gruppo “dei più forti”. In ogni caso, il cantante ha definito come “fantastica” l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2022. Si è detto ancora incredulo di essere arrivato alle fasi finali del gioco.

Probabilmente non ripeterebbe più l’esperienza di un reality show così duro. Parlando con Novella 2000, però, non ha nascosto di essere molto incuriosito e tentato di partecipare ad altri programmi. Ha spiegato che entrerebbe volentieri nella casa del GF Vip, dove sicuramente si troverebbe ad affrontare meno difficoltà.

L’idea di fare l’esperienza in un reality show insieme ai compagni

Nick de I Cugini di Campagna ha spiegato che gli piacerebbe fare un’esperienza insieme alla sua band: “Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show sono programmi che farei volentieri, sarebbe fantastico se ci fossero anche gli altri componenti del gruppo“. Il cantante ha poi ricordato che il prossimo anno ci sarà un compleanno molto speciale.

La canzone Anima Mia compirà nel 2023 ben 50 anni di vita. Per l’occasione, I Cugini di Campagna vorrebbero festeggiare l’anniversario partecipando come concorrenti o ospiti al Festival di Sanremo 2023. A fine 2021, parlando con il quotidiano Il Tempo avevano detto: “Quel palco spetta anche a noi“. Per ora ci sono solo dei contatti con il direttore artistico, Amadeus. La band prenderà infatti parte ad un evento all’Arena di Verona.

Bisogna dire che, riguardo Sanremo 2023, al momento sembrerebbero esserci solo due certezze: Amadeus sarà il conduttore e Chiara Ferragni lo accompagnerà nella serata di apertura e chiusura: