Mina Settembre 2, cresce l’attesa per la nuova stagione: spoiler della regista

E’ quasi tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione di Mina Settembre 2. A fornirci uno spoiler è proprio la regista: le sue parole.

In autunno la Rai riaccoglierà una serie diventata oramai cult per i telespettatori come Mina Settembre 2. Sono tantissimi gli appassionati pronti a scoprire cosa succederà a Gelsomina, la simpatica assistente sociale con una vita sentimentale alquanto complicata. Secondo le prime indiscrezioni, Mina finalmente sceglierà tra l’ex marito Claudio e Mimmo, dando una direzione al suo futuro. Infatti al termine della prima stagione, la protagonista aveva scelto lasciare le cose come stavano, ma ora è tempo di fare chiarezza.

Quindi nelle nuove puntate finalmente si capirà se Gelsomina ha scelto di cambiare totalmente pagina. La risposta arriverà nelle prime puntate in onda nella stagione autunnale 2022/2023. Infatti nei primi episodi vedremo la tranquillità di Mina messa in crisi. Come ha svelato la regista Tiziana Aristarco in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, un mistero la coinvolgerà in prima persona.

Mina Settembre 2, un nuovo mistero coinvolge Mina: cosa succede

Nel corso della sua ultima intervista la regista della serie Tv ha raccontato le difficoltà incontrate mentre si giravano le scene della seconda stagione. Non solo la pioggia, infatti come se non bastasse è accaduto un altro imprevisto. Nel girare Mina Settembre 2 sono successi degli incidenti ed è crollata una galleria proprio nei pressi della zona pedonale vicino a Castel dell’Ovo, che è stata poi aperta al traffico.

Ma non è finita qui. La regista ha svelato che, nelle nuove puntate, ci sarà un mistero che coinvolgerà in prima persona Serena Rossi. Per quel che sappiamo ad oggi, poi, la presenza di Olga (Marina Confalone) è a rischio. L’attrice che la interpreta, infatti, non ha dato per certa la sua presenza nella seconda stagione. Intanto in attesa dei nuovi episodi, Serena Rossi sarà premiata premiata come miglior attrice protagonista per questa serie Tv, che la vede nei panni di Gelsomina, un’assistente sociale sopra le righe dalla complicatissima vita sentimentale.