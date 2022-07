“Mi addolora”: protagonista di Ballando con le Stelle sconvolto dal terrificante lutto

Un protagonista di Ballando con le Stelle ha raccontato il terribile lutto che l’ha colpito in queste settimane: parole struggenti.

Torna a parlare uno dei volti storici di Ballando con le Stelle che ha voluto raccontare della scomparsa della madre. L’evento lo ha segnato tantissimo specialmente per un motivo: scopriamo chi è e cos’è successo.

Non sono mesi facili per Samuel Peron che in questi giorni sta affrontando sulla sua pelle due sentimenti completamente opposti da una parte l’attesa per l’arrivo di una nuova vita e dall’altra l’addio all’amata madre, scomparsa prematuramente. Fortunatamente dopo la terribile scomparsa c’è anche una bellissima notizia per Samuel, che attende la nascita del suo primo figlio. Nonostante ciò il ricordo non può che andare all’amata madre.

Infatti nella sua ultima intervista a DiPiùTv il ballerino ha confessato: “Penso sempre a lei e sapere che non ha potuto vivere la gioia di diventare nonna mi addolora. Ma mia madre mi ha insegnato la gioia ed io voglio sorridere sempre anche e soprattutto quando la ricordo“. Insomma anche l’arrivo di questa nuova vita sta facendo vivere sentimenti contrastanti a Samuel, che voleva l’amata madre al suo fianco. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Samuel Peron aspetta la nascita del primo figlio: “Non vogliamo svelare il sesso”

Samuel Peron, quindi, aspetta l’arrivo di un figlio nato dall’amore con l’attrice siciliana Tania Bombaci. I due però non hanno voluto sbilanciarsi sul sesso del proprio bambino. Sempre nell’ultima intervista Peron ha quindi affermato: “Non vogliamo ancora svelare il sesso della nostra creatura, non lo abbiamo detto a nessuno, desideriamo che per gli altri sia una sorpresa“. Quindi nonostante siano passati i mesi più critici della gravidanza, i due hanno scelto di non rivelare il sesso del bimbo in grembo.

Peron e la compagna hanno fatto il lieto annuncio ma hanno deciso di riservarsi la sorpresa. Per quanto riguarda gli impegni lavorativi, Samuel attualmente è un inviato di Rai1 sia del programma Camper, di Roberta Morise e Tinto, sia di Weekly con Carolina Rey, Fabio Gallo. Mentre invece la consorte, Tania Bombaci, è nel sale con un film L’altra luna con cui è protagonista, ovviamente la giovane pur continuando a lavorare sta attenta a non fare sforzi fisici eccessivi che potrebbero far male alla creatura. Vedremo se nelle prossime settimane i due decideranno di rivelare il sesso del bambino.