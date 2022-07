Non si placa la lite Zorzi-Pucci: la reazione del comico fa discutere

Tommaso Zorzi e Andrea Pucci ai ferri corti. Le polemiche nate dalla battuta del comico milanese non si placano dopo l’ultima reazione

In questi giorni fa molto discutere la lite innescata tra due noti personaggi televisivi, entrambi di origine milanese. Ovvero il comico Andrea Pucci ed il giovane presentatore ed influencer Tommaso Zorzi.

Tutto è nato da una battuta che Pucci avrebbe pronunciato durante un suo show live. L’attore, che non nutre grande simpatia per Zorzi, lo ha utilizzato come termine di paragone nel descrivere la modalità di esecuzione dei tamponi anti-Covid.

“I tamponi se eri fortunato te li facevano in una narice. Se beccavi uno str..zo anche nell’altra. Se era ancora più str…o allora anche in gola e se eri Tommaso Zorzi anche nel c..o”.

Non certo raffinata e di buon gusto l’ironia di Pucci, riferita poi al diretto interessato. Tommaso Zorzi sui social ha pubblicato giorni fa la risposta polemica: “Se salissi su un palco e dicessi che ho rotto l’aspirapolvere e non so se comprarne una nuova o usare la moglie di Pucci con quello che succhia? Lui mi direbbe che sono un pazzo, che non mi dovrei permettere”.

Nuovo capitolo del litigio a distanza Zorzi-Pucci: ora tocca al comico rispondere

Chi si aspettava nelle ultime ore una reazione piccata dello stesso Pucci è rimasto deluso. Il comico milanese infatti non ha voluto replicare in maniera diretta al suo ‘antagonista’. Interpellato da Fanpage Pucci ha preferito non rispondere, ammettendo di non avere nulla da aggiungere.

Ma un minimo di reazione c’è stata, nelle storie Instagram di Pucci. L’attore ha infatti pubblicato l’immagine ironica di Giovanni Paolo II intento a sbadigliare, con una didascalia piuttosto chiara: “Che noia le polemiche ahahahah“.

Che noia Pucci non capire un cazzo pic.twitter.com/2YPU1d6zVs — 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙧𝙖 (@menograzie) July 2, 2022

Evidentemente Pucci considera noiose le polemiche sollevate da Tommaso Zorzi e da tutti coloro che hanno considerato omofoba e di cattivo gusto la battuta del comico durante l’ultimo spettacolo.

Di certo le critiche ed i battibecchi a distanza non si placheranno e certamente l’antipatia tra Pucci e Zorzi non svanirà nel nulla. Il giovane conduttore si può consolare con il premio di miglior presentatore TV emergente dell’anno ricevuto a Bari in queste ore.