Elodie e Anna Pettinelli, litigio sul palco: spettatori attoniti – VIDEO

Su TikTok è emerso un video del live di Elodie sul palco di RDS Summer Festival condotto da Anna Pettinelli con cui c’è stato un piccolo battibecco

Quest’anno la cantante di Amici sta strappando i biglietti dei maggiori Festival per le piazze presenziando con il suo ultimo singolo Tribale che fa ballare tutti gli italiani. Quando ha incontrato l’ex prof di Amici c’è stato subito un botta e risposta.

Pride di Roma, Tim Summer Hits e adesso RDS Summer Festival, ma non solo: Elodie è scatenatissimo sui maggiori palchi delle piazze italiane. Il suo brano Tribale è un grande successo e permette a migliaia di italiani di ballare e cantare sulle sue note. Con grande eleganza ed un fascino mozzafiato, l’ex cantante di Amici è riuscita a farsi spazio nel mondo della musica italiana portando in scena grandi hit e accaparrando una buona fetta di pubblico con il suo savoir-faire.

Anche ieri, durante le prove per l’RDS Summer Festival ad Ostia erano in tantissimi accorsi per sentire Elodie cantare le sue hit, in una zona d’Italia che lei conosce molto bene perché nata e cresciuta nella borgata romana di Quartaccio.

Elodie e Anna Pettinelli, botta e risposta sul palco: fan in delirio

Tutto è partito dal coro dei suoi fan: “Se non metti l’ultima noi non ce ne andiamo” un grande classico durante i concerti, specialmente di personalità coinvolgenti come Elodie. Un ragazzo presente alle prove ha ripreso tutta la scenetta e l’ha pubblicata su TikTok. Inizialmente si vede Elodie confusa dalla richiesta dei loro fan ed Anna Pettinelli, ad un certo punto, spazientita accusa la cantante di “non capire mai niente”, Elodie non attende neppure un attimo per la risposta ed asserisce: “Sei sempre aggressiva con me, Anna”.

Quando Anna Pettinelli scimmiotta il suo “me serve n’attimo pe capì” in dialetto romano, Elodie sulla difensiva risponde: “Amo posso parlà romano qua”. Risolto il botta e risposta tra le due donne, la cantante ha deciso di cantare a cappella Niente canzoni d’amore di Marracash facendo impazzire il pubblico presente alle prove che aveva richiesto quella canzone a gran voce.