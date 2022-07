Bufera GF Vip 7: Clarissa Selassié si scaglia contro le scelte di Signorini – FOTO

Non è ancora iniziato e il GF Vip 7 ha già fatto molto discutere dopo aver ufficializzato le opinioniste: adesso parla Clarissa Selassié

La prima delle principesse a lasciare la casa del reality show di Alfonso Signorini è stata molto dura nei confronti della TV e delle scelte fatte dal direttore artistico rispondendo ad una domanda che le è stata posta sui social.

Clarissa Selassié ha concluso la sua esperienza al GF Vip molto prima rispetto le sue sorelle Lulù e Jessica lasciando la casa in maniera molto straziante per le altre due principesse. Ciononostante, all’interno delle quattro mura più spiate d’Italia ha saputo dire la sua e si è fatta conoscere al pubblico ottenendo anche un buon riscontro sui social dove, attualmente, la seguono in oltre 200 mila.

È proprio sui social che, spesso e volentieri, dedica uno spazio ai suoi follower per poterle porre delle domande di qualsiasi genere rispondendo soltanto ad alcune di queste tra le tante che le arrivano. Attualmente il tema GF Vip è molto caldo, visto e considerato che a 2 mesi dall’inizio sono state ufficializzate le opinioniste della prossima stagione, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Clarissa Selassié attacca Alfonso Signorini: “Spazio ai giovani”

Un utente di Instagram nell’apposito box delle domande ha chiesto a Clarissa Selassié: “Che ne pensi delle opinioniste al GF Vip?” senza scomporsi troppo, ma provando a far valere le sue ragioni, la principessa etiope ha risposto con la massima schiettezza in un discorso condiviso da molti. “Assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne”, ha cominciato la Selassié, “ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura paperina come me che sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta: dai teen ai millenials ai Generation Z”.

Su Instagram ha scritto: “A me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo. Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti: ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi”.

Per concludere, Clarissa ha mandato un messaggio molto forte e ricco di significato: “Credo la televisione si deve un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma, diamo spazio ai giovani che siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.