Ballando con le Stelle, ex vincitrice di nuovo mamma: emozione indescrivibile – FOTO

Un altro neonato bussa alla porta di Ballando con le Stelle con un’ex vincitrice che torna ad essere mamma per la seconda volta

Nel 2005 ha vinto il talent show di Milly Carlucci e di lì in poi è riuscita anche a penetrare in fondo al mondo dello spettacolo italiano ricucendosi un suo spazio. L’ex Miss Italia è diventata mamma bis.

Un altro bel fiocco si appende alla porta di Ballando con le Stelle con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto che è diventata mamma bis. Dopo ben 12 anni di relazione con Fabio Fulco, i due si conobbero proprio al talent show di Milly Carlucci, l’ex Miss Italia ha conosciuto l’imprenditore Marco Roscio che ha sposato nel 2019, dopo un anno di fidanzamento. Soltanto un anno fa, il 7 maggio 2021 è nata Luce Maria, la loro primogenita.

Qualche tempo fa, Cristina Chiabotto ha ammesso che lei e Marco non avevano ancora scelto il nome della secondogenita e che l’avrebbero fatto soltanto una volta che l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle avrebbe partorito: mercoledì 29 giugno è nata Sofia.

Cristina Chiabotto annuncia la nascita di Sofia: i programmi per il futuro

Dopo poco più di un anno dalla nascita di Luce Maria, Cristina Chiabotto ha messo al mondo anche la piccola Sofia che si va ad aggiungere al bel nucleo familiare che l’ex Miss Italia e l’imprenditore hanno deciso di costruire. Tuttavia, in una recente intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, l’ex vincitrice di Ballando Con Le Stelle non ha nascosto il desiderio di voler tornare in TV: “Non ho nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire”.

Tra i messaggi arrivati alla Chiabotto sui social figurano quelli di Alena Seredova, Ivana Nedved, Giusy Buscemi, Claudio Marchisio, Angela Melillo, Paola Turani, Alessia Ventura, Eleonora Pedron e tanti altri personaggi VIP. Anche i fan si sono accodati ai messaggi d’auguri per la neonata esprimendo grande gioia per il secondo fiocco rosa appeso in casa a distanza poco più di un anno.