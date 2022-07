WhatsApp, cambiano per sempre le videochiamate: in arrivo svolta epocale

Spunta un nuovo cambiamento epocale su WhatsApp, con l’applicazione che cambia per sempre le videochiamate: la rivoluzione dell’applicazione.

Non finiscono mai gli aggiornamenti di WhatsApp, con l’applicazione che torna a modificare la sezione delle videochiamate. A breve sarà quindi disponibile una grande novità: scopriamo cosa sta succedendo sul servizio di messaggistica di Menlo Park.

Non finiscono mai gli aggiornamenti su WhatsApp, con l’applicazione che adesso è pronta a migliorare nuovamente le videochiamate. Stiamo parlando di una funzionalità curiosa, che farebbe parte di una strategia più ampia sul Metaverso della società madre Meta, uscita fuori dal codice sperimentale per Android (la numero 2.22.15.5) dal sito WABetaInfo. Infatti secondo il sito specializzato afferma che WhatsApp sta lavorando per introdurre la possibilità di aggiungere al profilo del servizio di messaggistica un avatar, che riprenda o meno le sembianze reali dell’utente. Una funzione ripresa da Facebook e Instagram.

Quindi nel caso delle chat, utilizzare l’avatar sarebbe più ben più ampio e indirizzato ad animare l’avatar così che compaia sullo sfondo di una videochiamata, con l’espressione del volto che riproduce. A condividere la schermata ci penserà un nuovo pulsante con scritto “Passa ad avatar” che gli utenti dovranno premere per passare dal feed live della fotocamera ai personaggi animati, come riportato da WABetaInfo. Al momento non ci sarebbero indicazioni su un’eventuale tempistica di lancio che interesserebbe solamente la versione Android dell’applicazione. Andiamo quindi a vedere l’ultima novità lanciata dall’applicazione di messaggistica.

WhatsApp, adesso è possibile nascondere l’ultimo accesso ad alcuni utenti: come fare

Sappiamo tutti che questo è un periodo di grande fermento per WhatsApp. L’applicazione di messaggistica istantanea più famoso al mondo è sempre pronto a migliorarsi, con nuove funzioni inedite pronte a stupire gli utenti. Di recente gli sviluppatori hanno introdotte le nuove norme per la privacy, ma non è l’unico aggiornamento arrivato negli ultimi giorni. Infatti con il nuovo update gli sviluppatori hanno introdotto l’opzione “i miei contatti eccetto” per foto profilo, informazioni, ultimo accesso e stato. Questa funzione permette di mostrare l’ultimo accesso solamente a determinate persone.

WhatsApp ha quindi pubblicato una documentazione in cui si legge: “il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili ai contatti presenti nella rubrica del tuo telefono, tranne quelli che decidi di escludere“. Per attivarla bisogna selezionare tutti i contatti in rubrica ad eccezione di quelli a cui si vuole mostrare l’ultimo login. Quelli che non hanno la spunta saranno in grado di vedere l’accesso. Lo stesso vale anche per le altre funzioni per cui è stata aggiornata la policy sulla privacy.