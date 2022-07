Uomini e Donne, Lilli Pugliese sconcertata: gaffe sui social, ha perso migliaia di follower

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Lilli Pugliese racconta la sua disavventura recente sui social network che le è costata cara

Disavventura estiva, riguardante la gestione dei social network, per un volto noto di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice Lilli Pugliese ha commesso una sorta di ‘leggerezza’ che le è costata cara, soprattutto dal punto di vista dell’immagine.

Lilli Pugliese è una ragazza romana, con origini capoverdiane, che ha avuto un’infanzia piuttosto burrascosa. Ha provato a farsi conoscere a Uomini e Donne nella scorsa edizione, diventando corteggiatrice fissa del tronista Luca Salatino.

Dopo essere rimasta a bocca asciutta nel programma della De Filippi, visto che Salatino ha scelto di iniziare una relazione con Soraia Allam, Lilli ha subito un’altra delicata situazione ai propri danni: le è stato hackerato giorni fa il profilo di Instagram.

Sponsorizzazione fake da parte di Lilli Pugliese: il messaggio rabbioso dell’ex corteggiatrice

In pratica giorni fa Lilli Pugliese ha scoperto di non poter accedere più al proprio account di Instagram. Colpa di una truffa della quale è stata vittima, con alcuni hacker informatici che sarebbero riusciti ad accedere al suo profilo e gestirlo a scopo di lucro ed estorsione.

Dal suo profilo partivano infatti messaggi di sponsorizzazioni fake indirizzati ai suoi follower. Una situazione all’apparenza strana e discutibile, che pare aver fatto perdere moltissimo seguito alla giovane influencer.

Una volta denunciato il fatto, Lilli Pugliese ha potuto riappropriarsi del suo account Instagram e ha lanciato un messaggio molto duro per spiegare l’accaduto: “Raga come avete potuto credere che io potessi sponsorizzare una m***a del genere? L’unico investimento che ho fatto e che farò è nella mia passione sartoriale”.

Fortunatamente Lilli Pugliese ha potuto mettere le cose in chiaro nel più breve tempo possibile. Ma non è da escludere che migliaia di follower abbiano smesso di seguirla sui social per colpa dei messaggi fake e dei tentativi di truffa lanciati dagli hacker.

Lilli però non demorde e, come pubblicato anche sul suo profilo di recente, continua a lavorare alle sue due grandi passioni. Ovvero la moda, con i modelli di sartoria e di abbigliamento da lei disegnati, e la pasticceria.