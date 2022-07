Un Posto al Sole, l’amato protagonista confessa: “La mia vita è cambiata all’improvviso”

Le parole dell’amato personaggio di Un Posto al Sole, il quale ha rivelato un cambio importante nella propria vita e nella carriera in tv

Gli attori che fanno parte del numeroso e corposo cast di Un Posto al Sole hanno praticamente legato la propria vita artistica alla soap opera di Rai Tre, che va in onda ininterrottamente ormai da moltissimi anni.

Alcuni dei personaggi principali sono dei veri e propri veterani di Un Posto al Sole, ovvero attori che hanno legato la propria presenza alla fiction fin dalle primissime puntate datate 1996. Insomma, un sodalizio longevo e di grande spessore.

Tra questi c’è sicuramente Marzio Honorato, l’attore napoletano che interpreta da circa 25 anni il personaggio di Renato Poggi. Ovvero l’ex amministratore delle imprese Palladini, dal carattere frenetico ed ansioso ma in fondo buono come il pane.

Marzio Honorato, il Renato Poggi di Un Posto al Sole, ha raccontato il suo passato

Intervistato dal magazine Tv Mia, Marzio Honorato ha voluto raccontare qualcosa di sé, della sua professione di attore e della vita personale. Non solo legata al personaggio di Renato Poggi in Un Posto al Sole.

Un evento in particolare ha stravolto la sua esistenza e la sua carriera. Un incontro fatale nel mondo dell’arte: “In un piccolo teatro sono stato notato da Eduardo De Filippo, che cercava un attore per il ruolo di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello. Mi sono presentato al provino e sono stato preso. Da quel momento la mia vita è cambiata”.

Aver lavorato con un mito del teatro mondiale come De Filippo ha sicuramente lanciato nel mondo dell’arte e dello spettacolo Marzio Honorato. Il quale però deve riconoscibilità e fama televisiva grazie alla partecipazione longeva ad Un Posto al Sole.

“Ormai da anni chi mi riconosce per strada mi chiama Renato. Scherzando dico che sono l’Eric Forrester italiano” – ha ammesso Honorato facendo riferimento ad un altro immortale della televisione, il protagonista di Beautiful che continua a resistere nella famosissima soap opera americana.

Famosi e molto amati i siparietti tra Renato e Raffaele in Un Posto al Sole, con l’attore Patrizio Rispo. Altro volto storico del programma di Rai Tre e vera e propria spalla di Honorato da anni.