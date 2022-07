Tommaso Zorzi finalmente lo ha rivelato: “Perchè sono andato al GF Vip”

Tommaso Zorzi ha finalmente rivelato le motivazioni per cui ha voluto partecipare al GF Vip 5. Ha inoltre sorpreso tutti spiegando di voler smettere di lavorare in televisione molto presto: ecco qual è il suo progetto di vita.

Nei primi giorni di luglio Tommaso Zorzi si è visto coinvolto in un polverone a causa di alcune battute fatte sulla sua persona. L’ex volto di La sai l’ultima?, l’artista Andrea Pucci, avrebbe detto questa frase: “Ti infilavano il tampone in una narice, se erano str***i in due narici, se erano ancora più str***i in bocca… Se sei Tommaso Zorzi te lo mettono in c***“.

Tommaso Zorzi non ha esitato a definire la battuta omofoba, facendo il paragone con una frase simile rivolta alla moglie dello stesso Andrea Pucci. L’artista, impegnato in un tour estivo, non ha esplicitamente risposto. Ha però pubblicato un’immagine del Carroponte di Sesto San Giovanni gremito di gente, con il commento: “Anche stasera si lavora“.

Perchè Tommaso Zorzi ha partecipato al GF Vip 5?

Tommaso Zorzi ha più volte chiarito di non voler sviluppare la sua carriera da influencer. I suoi profili sui social network lo aiutano solamente a tenere dei contatti più stretti con i suoi fan, ma non ambisce a sponsorizzare nulla e non vuole neanche aprire un suo brand di prodotti. Ha confermato di voler continuare ad investire con la carriera televisiva.

Dopo l’esordio nel docufilm di MTV, Riccanza, Tommaso Zorzi ha trovato la vera popolarità al GF Vip 5. A tal proposito ha dichiarato: “Per i giovani è un’esperienza d’oro. È una delle poche possibilità che abbiamo di schiaffarci in prima serata sulla Tv generalista e poter fare il nostro show. Io l’ho fatto e mi sembra che mi sia andata anche bene“.

“Ho imparato a dire no”: la svolta dopo la sovraesposizione in Tv

La partecipazione al GF Vip 6 ha portato Tommaso Zorzi ad una sovraesposizione mediatica. Inizialmente fu ospite di vari programmi, come Il Maurizio Costanzo Show. Poi gli venne offerto su Italia 1 Il punto Z. Successivamente, abbandonò alla terza riunione con gli autori il progetto di un nuovo programma.

Solo in seguito Tommaso Zorzi spiegò a Chi Magazine che i troppi impegni professionali avevano fatto sì che non distinguesse più il giorno dalla notte. Decise di iniziare anche a rifiutare le proposte lavorative: da qui è nata la collaborazione con Discovery e Drag Race, che si augura di poter continuare a condurre per una nuova stagione.

Ecco il video in cui Tommaso Zorzi accusa Andrea Pucci di omofobia. L’ex GF Vip 5 ha spiegato, in ogni caso, di voler smettere di lavorare molto presto per crearsi una famiglia vivendo in campagna ed allevare degli animali:

Questo, invece, è un divertente filmato della gioventù di Tommaso Zorzi: