Sophie Codegoni, confermato il flirt con l’ex de L’Isola dei Famosi: nessuno lo sapeva

L’amatissimo ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti raccontando il suo flirt con Sophie Codegoni, fornendo alcuni dettagli sulla frequentazione.

Una delle coppie più belle e più fotogeniche di quest’ultimo GF Vip 6 è sicuramente quella composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due non si lasciano un attimo, portando avanti i propri progetti come influencer e deejay. Recentemente, hanno anche lanciato insieme un brand che vende accessori e bijoux.

Oltre alla sua chiaccheratissima frequentazione con il suo ex agente Fabrizio Corona, è emerso un altro flirt di Sophie Codegoni. La protagonista del GF Vip 6 non ha tradito Alessandro Basciano, si tratta di una frequentazione avvenuta prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia e conoscesse il suo attuale fidanzato.

Con chi ha avuto un flirt Sophie Codegoni?

A confermare il flirt con Sophie Codegoni è stato il diretto interessato. È arrivato fra i finalisti de L’Isola dei Famosi nonostante fosse entrato quando il programma era già iniziato. Questa la considera un’enorme vittoria: ha ammesso che il suo aspetto fisico molto spesso lo ha spesso reso vittima di luoghi comuni, che gli hanno impedito di esprimersi.

Luca Daffrè ha spiegato che il flirt con Sophie Codegoni non si è mai evoluto in qualcosa di serio. Ecco le sue parole nell’intervista a FanPage: “Ci siamo visti e sentiti per qualche settimana, ma è stata una cosa molto leggera. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ripeto, c’è stato davvero un avvicinamento ma è stata una cosa molto blanda…“.

Cornuto come un cervo? L’ex de L’Isola dei Famosi non ci sta

Luca Daffrè ha subito attirato l’attenzione su di lui dal momento dello sbarco in Honduras per via dei suoi particolari tatuaggi. Lui ha spiegato che ce n’è uno in particolare che risveglia sempre i commenti e l’interesse degli sconosciuti: il cervo che si è fatto fare sui pettorali. Ha spiegato che se ne è in po’ pentito, ma ha accettato che sia il suo simbolo.

Luca Daffrè si è fatto il tatuaggio in un momento particolare della sua vita. Ha spiegato di aver scelto di tatuarsi il cervo perchè è un animale che riesce a stare benissimo anche da solo. Nel momento in cui ha optato per questo animale come metafora del periodo che attraversava, non ha pensato che in molti l’avrebbero preso in giro per via delle corna.

Ecco invece un divertente siparietto in cui è Alessandro Basciano a provarci con la mamma di Sophie Codegoni, la signora Pasciuti: