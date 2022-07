Netflix, in arrivo tre mesi di abbonamento gratis: come fare. Una splendida notizia per tutti gli utenti della famosissima piattaforma streaming

Se avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone o tablet Samsung potreste avere a disposizione la fantastica promozione che riguarda Netflix. Attenzione però a quale modello scegliete.

Qualora aveste intenzione di cambiare il vostro telefono o farvi un nuovo tablet prestate attenzione alle promozioni offerte dalla Samsung. Si perchè l’azienda asiatica sta lanciando un’iniziativa che potrebbe ingolosire molti clienti. E’ notizia di pochi giorni fa della partnership che il colosso coreano ha stretto con Netflix. Il tutto si tramuterà in 3 mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma streaming per tutti coloro che acquisteranno un top di gamma Samsung.

Entrando nello specifico dell’offerta iniziamo col dire che la scadenza è prevista per il 17 luglio. I modelli che vengono proposti per accedere alla promozione sono: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, oppure Galaxy Z Fold 3 o Galaxy Z Flip 3. Per quanto riguarda invece i tablet parliamo di Galaxy Tab S8, Galaxy S8+ e Galaxy S8 Ultra. Insomma un’ampia gamma a cui attingere tra il meglio che Samsung possa offrire al momento.

Netflix, in arrivo tre mesi di abbonamento gratis: la promozione è legata alla Samsung

Per attivare la promozione riguardante Netflix, subito dopo l’acquisto del telefono o del tablet, bisognerà registrarsi sulla piattaforma di streaming caricando la prova d’acquisto e una foto dell’IMEI del dispositivo entro il 28 agosto (cliccate qui per accedere al link di registrazione).

Subito dopo aver completato questa procedura vi arriverà da parte di Samsung un credito di 38,97 euro da utilizzare sull’account Netflix. La cifra potrà coprire o tre mesi di abbonamento standard o due mesi di una sottoscrizione di livello superiore.

Va sottolineato come dopo aver esaurito il credito promozionale, per chi aveva già un abbonamento in essere, tornerà attivo il precedente metodo di pagamento.

Netflix avviserà comunque l’utente del cambio di pagamento e del ripristino del precedente metodo. Per chi invece non disponeva di un contratto e attiva per la prima volta il servizio grazie al codice promozionale, la piattaforma inoltrerà una notifica a credito scaduto e l’utente potrà decidere se rinnovare il tutto o lasciar decadere la cosa.