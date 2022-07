Michael Schumacher, l’ultima decisione commuove il mondo dello sport: è ufficiale

L’ultima decisione riguardante Michael Schumacher è riuscita a commuovere l’intero mondo dello sport: andiamo a vedere cos’è successo.

Nonostante si sappia ben poco delle sue condizioni di salute, Michael Schumacher fa ancora parlare di sé grazie alla sua grandezza sportiva. Andiamo quindi a vedere l’ultima decisione che ha commosso tutti.

In queste ore un grande annuncio ha fatto commuovere tutti i fan di Michael Schumacher. Infatti è in uscita ‘Màicol – Schumacher in Ferrari: le storie non dette‘, il secondo libro di Alberto Antonini, per decenni inviato speciale in Formula 1 con Autosprint e poi con Sky TV e per quattro anni addetto stampa della Scuderia Ferrari. Il titolo è proprio Màicol, come i meccanici di Maranello chiamavano il sette volte campione del mondo.

Grazie all’arrivo del tedesco cambiò anche il destino della Ferrari che tornò a vincere il titolo piloti dopo 19 anni. L’autore è partito da due presupposti: niente dichiarazioni ‘patinate’ da Vip, niente ricostruzioni – tranne i necessari riferimenti cronologici alle corse – che chiunque potrebbe trovare su Internet. Andiamo quindi a vedere le tematiche trattate da Antonini nel suo libro dedicato al sette volte campione del mondo.

Michael Schumacher, nuovo libro dedicato alla sua vita: i fan esultano

Nel libro ‘Màicol – Schumacher in Ferrari: le storie non dette‘ Antonini ha voluto ricostruire gli anni Novanta e Duemila partendo dalla base, dai meccanici e tecnici che con Schumacher avevano lavorato e condiviso il tempo libero, raccontando quindi una serie di episodi inediti. Si parte quindi dal contratto iniziale con Maranello, ai dettagli maniacali con cui ‘Màicol’ preparava la sua monoposto e interagiva con i colleghi, agli angoli nascosti del carattere, al suo modo di fare squadra, fino agli eventi macroscopici che segnano la sua carriera in rosso.

Verrà quindi trattato anche una ferita ancora aperta per i fan della Ferrari, come il mondiale perso a Jerez nel ’97, la ruotata a Villeneuve, l’incidente del ’99 e la stagione in aiuto del compagno di squadra, fino al ‘gran rifiuto’ di tornare a guidare da titolare nel 2009 dopo l’incidente di Felipe Massa. Antonini quindi vuole rivolgersi ai fan più attenti. Quindi l’autore troverà elementi e spiegazioni che nessuno aveva mai affrontato. Antonini ha infatti potuto vivere il paddock di quegli anni gloriosi. L’intenzione è quella di far vivere l’uomo dietro al casco da pilota e applicando lo stesso criterio alla galleria di personaggi, più o meno famosi. Tutti i fan quindi adesso potranno acquistare il libro.