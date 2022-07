Mediaset, colpo basso a Barbara D’Urso: non se l’aspettava proprio

Ultime news sul prossimo palinsesto di Mediaset. La nota conduttrice appare scontenta per le decisioni sui suoi programmi di punta

In settimana l’azienda Mediaset ha finalmente svelato i palinsesti ufficiali per la prossima stagione televisiva, quella che comincerà definitivamente da settembre prossimo. Conferme, novità ma anche qualche esclusione di lusso.

Tra le notizie più attese c’era quella riguardante la presenza di Barbara D’Urso. Nei mesi scorsi erano fuoriuscite indiscrezioni non positive per la conduttrice napoletana, che secondo alcune gole profonde sarebbe dovuta rimanere fuori dal palinsesto di Canale 5.

Niente di più falso. L’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha confermato ufficialmente Barbara D’Urso all’interno della programmazione. La nota conduttrice infatti resterà al timone di Pomeriggio Cinque, mantenendo così la sua presenza fissa nel daytime di gossip ed approfondimento.

Barbara D’Urso confermata a Pomeriggio Cinque, ma è in arrivo una delusione da prima serata

Dunque la ‘Carmelita‘ nazionale sarà ancora sulla cresta dell’onda. Ma le novità per la D’Urso sono agrodolci. Infatti, se Pomeriggio Cinque rimarrà giustamente nelle sue mani ancora per molto tempo, sembra sia andato a monte un altro progetto a cui teneva molto.

Nel palinsesto Mediaset infatti non sarà presente col nuovo anno La Pupa e il Secchione. Ovvero il reality che unisce ragazze procaci con uomini dalle alte capacità intellettive. Nell’ultima stagione tale programma era stato dato in mano a Barbara D’Urso, ma pare non abbia ottenuto i risultati sperati.

Ridimensionata dunque la presentatrice, che vede sfumare la possibilità di condurre nuovamente il reality. Ma non è da escludere che, in corso d’opera, possano spuntare nuovi progetti che la vedano protagonista.

Salgono le quotazioni per Michelle Hunziker e Belen Rodriguez

Se una veterana come Barbara D’Urso perde posizioni, due più giovani colleghe sembrano avere il vento in poppa. Michelle Hunziker per esempio avrà grande spazio nel nuovo palinsesto: la svizzera sarà impegnata con Striscia la Notizia e soprattutto con la nuova edizione di Michelle Impossible in una versione più corposa ed allargata.

Confermatissima anche Belen Rodriguez, dopo i successi ne Le Iene e Tu si que vales. La showgirl argentina dunque resterà uno dei volti più apprezzati di Mediaset, con la possibilità di nuovi progetti in primavera.