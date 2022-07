Iliad, utenti perplessi: la nuova offerta non convince

Non proprio felicissimi gli utenti di Iliad dopo il cambio di tariffa e di offerta per quanto riguarda la compagnia telefonica francese

La compagnia telefonica francese Iliad è sbarcata ormai da qualche anno sul mercato italiano. Ha fatto incetta di nuovi abbonamenti e grande seguito grazie ad una campagna di marketing convincente, ma soprattutto grazie ad offerte eccellenti per telefonia mobile e connessione internet.

Anche nel mondo della telefonia però sta arrivando il temuto rincaro dei prezzi, figlio dell’inflazione che sta colpendo molti paesi occidentali, sia per il post-Covid sia per la guerra in atto in Ucraina.

Iliad in tal senso ha deciso di togliere dal mercato la conveniente proposta Iliad Flash 100 a 7,99 euro al mese. Una tariffa molto intrigante per gli utenti, che però è andata in scadenza definitiva lo scorso 30 giugno.

Iliad, arriva la proposta Giga 80 al posto di Flash 100: conviene agli abbonati?

Al posto della suddetta offerta, Iliad ha lanciato da ieri 1 luglio una nuova proposta commerciale per telefonia mobile. Ovvero Giga 80, sempre a 7,99 euro ma con ben venti gigabyte in meno di navigazione al mese rispetto alla precedente offerta.

Giga 80 di Iliad è un’offerta sottoscrivibile fino a nuova comunicazione, sia online nel sito ufficiale dell’operatore che presso gli Iliad Store ed i cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale.

Ma attenzione, Iliad ha messo dei paletti alla Giga 80. Non è possibile attivare l’offerta pagando in contanti. Inoltre non è attivabile per coloro che sono già attualmente clienti Iliad e dunque abbonati ad un’altra proposta.

Da ieri Iliad ha anche aggiornato le soglie di Giga utilizzabili ogni mese in Roaming UE con tutte le sue offerte nel secondo semestre 2022, adeguandosi così al nuovo regolamento europeo entrato in vigore proprio quest’oggi. Per quanto riguarda l’offerta mobile Giga 80, questa può essere utilizzata anche in Roaming UE e in Regno Unito.

Come in precedenza, l’offerta Iliad Giga 80 comprende sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 80 Giga al mese di traffico dati validi fino in 4G+, il tutto al prezzo di 7,99 euro al mese.