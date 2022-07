Elodie regina anche in TV: decisione stupefacente della Rai. Per la famosa cantante è davvero un momento d’oro

Dopo il successo del suo brano estivo Tribale, la cantante romana ha intenzione di prendersi anche la ribalta televisiva. La vedremo presto protagonista anche su Rai 1 il sabato sera.

E’ tra le interpreti più apprezzate dell’intero panorama musicale italiano. Dai tempi di Amici di Maria De Filippi sembrano passati secoli, ma in realtà Elodie è ancora all’inizio della sua magnifica carriera. La cantante romana, sta spopolando in questa torrida estate con la sua ultima hit Tribale ed è salita sul palco del Tim Summer Hits per una grande interpretazione. Tra i successi radiofonici e live, però, c’è anche spazio per dedicarsi alla televisione, altra grande passione della casa. Proprio per questo vedremo presto Elodie addirittura su Rai 1, come ospite d’onore de La Notte della Taranta (in onda ad agosto). A riportarlo in anteprima è stato il sito di Blogo, confermando le voci che si erano diffuse nei giorni scorsi.

D’altronde il suo legame con il Salento è particolarmente accentuato, visto che lì ha vissuto per alcuni anni della sua vita (ci si trasferì con la famiglia da ragazzina) e sempre da quelle parti ha avuto uno dei suoi grandi amori (Andrea Maggino, storico dj salentino con cui l’artista si fidanzò appena 19enne).

Elodie regina anche in TV: la vedremo come super ospite ne La Notte della Taranta

A spingere Elodie verso La notte della Taranta, oltre al suo legame con questa terra, è anche la con testuale partecipazione del noto compositore Dardust. I due hanno collaborato diverse volte insieme, producendo successi quali Bagno a mezzanotte, Vertigine e proprio l’ultimo tormentone Tribale.

La hit dell’estate targata dalla Di Patrizi sta spopolando in tutta Italia, tra passaggi in radio e nelle discoteche. L’apparizione sul palco del Tim Summer Hits ne è stata solo un’ulteriore conferma, con una grande acclamazione di pubblico. Gli stessi conduttori dell’evento musicale, Stefano De Martino e Andrea Delogu, l’hanno voluta esaltare: “E’ già uno dei tormentoni!”. Elodie ha risposto con cautela: “Aspettiamo ancora per dirlo, è appena iniziata l’estate”. Di sicuro, modestia a parte, ci sono tutte le premesse per vedere questo magnifico brano in vetta a tutte le classifiche alla fine di questa estate 2022.