Edoardo Tavassi-Mercedesz Henger, incredibile gesto: i fan della coppia tornano a sognare

Spunta un incredibile gesto di Mercdesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi. I fan della coppia tornano a sognare: cosa sta succedendo.

Tornano a sognare tutti i fan della coppia dell’Isola dei Famosi formata da Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Andiamo quindi a vedere il dettaglio che non è passato inosservato: cos’è successo.

Dopo l’Isola dei Famosi in molti si sono chiesti cos’è successo tra Mercedesz Henger ed Edoardo al termine del reality. La storia d’amore tra i due non è mai decollata, in realtà, e pare ci siano un mare di difficoltà anche lontano dalle telecamere. Rientrati entrambi in Italia avrebbero finalmente modo di conoscersi nella vita reale. Infatti lo stesso fratello di Guendalina ha sempre chiesto alla modella ungherese di aspettare la fine della trasmissione. Per il momento, però, i due non si sono ancora visti.

A rivelarlo è la stessa Henger durante un’intervista a Super Guida Tv. L’occasione per parlare di Edo però non è stata delle più felici visto che nei giorni scorsi lo stesso Tavassi non ha usato parole dolcissime nei confronti della modella. Inoltre pare che dal suo rientro in Italia, Edoardo se ne sia convinto ancor di più. Secondo lui Mercedesz avrebbe finto in alcune circostanze, ha notato in lei comportamenti diversi con e senza telecamere. Andiamo quindi a vedere la reazione della figlia di Eva.

Edoardo Tavassi accusa Mercedesz Henger: la risposta dell’influencer

Alle parole accusatorie di Edoardo Tavassi pare proprio che Mercdesz non abbia reagito malissimo. Infatti nel corso dell’intervista Mercedesz ha confermato il suo interesse per il bel Tavassi e ha smentito ancora una volta di aver giocato con lui. L’interesse della modella ungherese quindi era ed è ancora oggi reale. Inoltre stando alla Henger i due si sarebbero già chiariti a telefono.

La figlia di Eva ha infatti rivelato: “Ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto“. Sembra quindi che i due si siano sentiti dopo l’Isola dei Famosi ma non visti. Quel che è certo è che lei sembra disposto a conoscerlo anche lontano dalle telecamere. Quindi i fan continuano a sperare sulla possibile coppia, vedremo se alla fine questo amore sboccerà.