Charlene di Monaco, ennesimo colpo di scena: quel dettaglio che non lascia dubbi

Ennesimo colpo di scena nella relazione tra Charlene di Monaco ed il Principe Alberto. Infatti l’ultimo dettaglio non lascia alcun dubbio.

Spunta un dettaglio clamoroso riguardante la storia d’amore tra Charlene di Monaco ed il Principe Alberto. Adesso non c’è più alcun dubbio: scopriamo cosa sta succedendo nel Principato monegasco in queste ore.

Finalmente sembrerebbe tornato il sereno tra Charlène e Alberto di Monaco, che nella giornata di ieri hanno festeggiato gli 11 anni d’amore. Finalmente la coppia ha festeggiato l’unione anche sul profilo Instagram ufficiale del Principato, con una foto di coppia che esula dagli appuntamenti istituzionali per lasciare spazio, per quanto possibile, a un po’ di romanticismo. Torna quindi il sereno sui cieli monegaschi.

Inoltre a suggellare l’amore ci avrebbe pensato anche una caption che recita: “In occasione del loro 11esimo anniversario di matrimonio Sua Altezza il principe Alberto e la principessa Charlène desiderano condividere questa foto scattata nel giardino del palazzo principesco“. Finalmente quindi a corte sembra tornato il sereno, con i due che hanno nuovamente scacciato ogni voce che parlava di crisi. Andiamo a vedere cos’è successo.

Charlene e Alberto di Monaco, torna la pace: su Instagram il post che non lascia dubbi

A scattare la foto ad Alberto e Charlene di Monaco ci ha pensato la mano di Eric Mathon. Per l’occasione la principessa ha mostrato un look da cerimonia con abito verde acqua lungo fino ai piedi e un caschetto biondo platino mentre stringe la mano al marito. Alberto invece ha deciso di indossare un abito blu e cravatta grigio perla. Ma ciò che non è sfuggito ai fan è il sorriso dei due dinanzi alla fotocamera.

La coppia quindi sembra essere tornata serena e finalmente pacificata dopo le traversie dell’ultimo anno e mezzo segnato dai problemi di salute dell’ex campionessa di nuoto, il ritiro nella clinica svizzera e il difficile ritorno mentre sul piccolo Principato aleggiava aria di crisi matrimoniale. Proprio lo scorso anno i due hanno festeggiato i primi 10 anni di matrimonio a distanza: lei in Sudafrica, lui a Montecarlo, salvo poi raggiungerla insieme ai due gemellini. Adesso con le vacanze alle porte i due potranno recuperare il tempo perduto.