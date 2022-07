Carmen Di Pietro torna all’Isola dei Famosi: lo ha rivelato l’ex naufraga

Carmen Di Pietro pronta subito a rilanciarsi nel reality show l’Isola dei Famosi, nonostante sia appena rientrata in Italia dall’Honduras

Per i partecipanti dell’Isola dei Famosi, l’esperienza del viaggio in Honduras e la fatica provata fra assenza di cibo e prove durissime è qualcosa di molto delicato e difficoltoso. Ma c’è chi ripeterebbe volentieri tale tipo di avventura.

Come nel caso di Carmen Di Pietro. La nota showgirl che ha appena terminato, con un onorevole terzo posto finale, la sua seconda esperienza all’Isola. Infatti Carmen aveva già preso parte all’edizione del 2004, durata per lei soltanto un paio di settimane.

L’Isola dei Famosi 2022 ha invece visto una Carmen Di Pietro più matura e soprattutto apprezzata dal pubblico, anche grazie alla presenza del figlio Alessandro, altro concorrente che ha ricevuto ottimi elogi. E chissà che per la prosperosa modella lucana non possa arrivare una terza opportunità.

Carmen Di Pietro sull’isola con la figlia minore Carmelina: la previsione della showgirl

Intervistata da Fan Page, Carmen Di Pietro ha ripercorso la sua avventura sull’Isola, culminata con l’approdo alla serata finale. Un’esperienza che la donna ha vissuto con grande energia e positività, tanto da essere tra le più apprezzate dai telespettatori Mediaset.

La showgirl ha però fatto intendere di essere pronta, in futuro, ad una nuova esperienza in Honduras: “Un ritorno all’isola? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme‘. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”.

Carmen ha svelato come la presenza del figlio maggiore Alessandro l’abbia spinta a partecipare all’Isola dei Famosi 2022, visto che inizialmente era scettica: “Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura”.

Un carattere forte per madre e figlio, e chissà che in futuro nell’amato reality anche la piccola Carmelina non possa avere un ruolo da protagonista. La famiglia Di Pietro è ormai di casa a Cayo Cochinos.