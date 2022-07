Berlusconi, crisi con la sua compagna? Colpa della ex Francesca Pascale

Silvio Berlusconi in lite con la sua attuale compagna Marta Fascina per via di un regalo inviato presumibilmente alla sua ex fidanzata

La vita sentimentale di Silvio Berlusconi, anche ad un’età non più giovanissima, fa sempre rumore. Il suo rapporto con la parlamentare Marta Fascina, che ha ben 64 anni in meno del Cavaliere, potrebbe attraversare un periodo di crisi.

I due stanno insieme dal 2020, ovvero da qualche tempo dopo la rottura tra Berlusconi e la sua ex compagna Francesca Pascale. La colpa del possibile momento di nervosismo della coppia potrebbe essere proprio della Pascale stessa, anche se indirettamente.

Quest’ultima ha infatti sorpreso tutti, perché ha annunciato le imminenti nozze con la cantante Paola Turci. La Pascale infatti, terminata la storia con Berlusconi, ha rivelato di essere attratta anche dalle donne e ha iniziato un’importante relazione con la cantautrice romana.

Il possibile regalo di nozze di Berlusconi a Francesca Pascale e Paola Turci

Il matrimonio, che si svolgerà in rito civile in Toscana, precisamente in provincia di Siena, non ha lasciato indifferente Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia non sarà invitato al ricevimento, il quale sarà destinato a pochi intimi, ma pare che voglia in qualche modo partecipare al lieto evento.

Berlusconi pare che sia pronto a sborsare per un regalo di nozze dedicato alla Pascale ed alla Turci: si parla di un doppio gioiello per le due future sposine, simbolo della stima e della gratitudine che il Cavaliere nutre per la ex compagna.

Non sembra averla presa benissimo Marta Fascina. L’attuale fidanzata di Berlusconi non sarebbe proprio contenta del gesto del suo compagno. Anzi, da fonti vicine all’entourage della parlamentare sarebbero fuoriusciti commenti non proprio gentili: “Silvio ha già fatto un regalo alla Pascale, una sorta di liquidazione di fine rapporto, ovvero una villa da circa 20 milioni di euro”.

Chissà che per via del matrimonio della sua ex fidanzata, Berlusconi non veda andare in frantumi anche il rapporto con la sua compagna odierna. Si tratta però di rumors da verificare, anche se la generosità del Cavaliere appare una conferma per il possibile regalo di nozze della Pascale.