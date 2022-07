Anticipazioni Un Posto al Sole, Lara vuole far fuori Silvana: Roberto messo alle strette

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Lara poterà avanti ancora la messinscena della gravidanza: tutte le anticipazioni

La soap opera partenopea procede con un grande mistero che aleggia sul bambino che portava in grembo Lara. Dopo averlo perso, l’imprenditrice vuole portare ancora avanti una messinscena per non allontanare Roberto, ma qualcuno glielo impedisce.

Un grande dolore per Lara la notizia dell’aborto spontaneo di cui, però, non ha fatto menzione con nessuno, men che meno con il padre di quello che sarebbe dovuto essere il loro figlio, Roberto Ferri. Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole non è ancora chiaro cosa deciderà di fare Lara, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di fingere ancora a lungo o addirittura adottare una neonata nella data prevista per il suo parto. Qualsiasi sia il suo piano, comunque, al momento sembra assurdo.