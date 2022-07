Anticipazioni Stranger Things 5: quando andrà in onda, il segreto di Will

Mentre gli appassionati della serie Netflix si godono il secondo volume di Stranger Things 4, ovvero le puntate 8 e 9, i fratelli Duffer hanno fornito alcuni incredibili spoiler riguardo Stranger Things 5 e la data in cui verrà reso disponibile.

Il primo luglio Netflix ha reso disponibili sulla sua piattaforma le ultime due puntate della quarta stagione. Si tratta degli episodi 8 e 9 di Stranger Things: gli apassionati della saga fanta-horror potranno finalmente scoprire cosa succederà nello scontro finale fra Undici e Vecna, il mostro del Sottosopra che ha terrorizzato la città di Hawkings seminando morte.

Accanto alla lotta con il mostro del Sottosopra e le indagini del gruppo di liceali che tanto ha appassionato a questa serie, continueranno anche a svilupparsi le trame sulle vicende private dei protagonisti. Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin, Nancy e Eddie oltre ad indagare su chi sta provocando le morti degli adolescenti si confronteranno anche con l’amore.

Anticipazioni Stranger Things 5: quando sarà rilasciato

I fratelli Matt e Ross Duffer, che si sono occupati della sceneggiatura e direzione artistica di Stranger Things, hanno voluto rassicurare i fan. Durante le registrazioni della quarta edizione, infatti, le riprese si sono dovute interrompere per circa sei mesi a causa della pandemia di Covid. Hanno escluso che questo possa verificarsi per Stranger Things 5.

Anche per questo motivo, la quarta stagione di Stranger Things è stata divisa in due volumi. La data più probabile in cui andrà in onda la quinta serie è il 2024. Sembrerebbe di capire che l’intenzione dei fratelli Duffer sia quella di provare a rendere disponibili gli episodi già a fine 2023, ma che sia davvero improbabile.

Cosa succederà a Will nella prossima stagione?

Aspettando dunque due anni di attesa agli appassionati della serie. Quello che fino ad ora è trapelato è che in Stranger Things 5, che sarà sicuramente l’ultima stagione, ci sarà sicuramente un importante balzo avanti nel tempo. Le trame che vedevano coinvolti i protagonisti, infatti, erano poco credibili per un gruppo di liceali.

I fratelli Duffer hanno inoltre fatto un incredibile spoiler riguardo l’ultima stagione di Stranger Things. Chi ha seguito tutte le puntate avrà notato l’atteggiamento a volte ambiguo di Will. Anche nella sfera sentimentale, in molti hanno sospettato la sua omosessualità. Nelle ultime puntate sarà costretto a venire allo scoperto.

Ecco l’annuncio ufficiale di Netflix sulla messa in onda del secondo volume di Stranger Things 4: