Amici 21, ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti: fan al settimo cielo

I fan di Amici possono esultare: pare che tra i due ex concorrenti del programma ci sia un ritorno ai vecchi fasti, come ufficializzato da poco

Il talent show Amici è un programma amatissimo dal pubblico italiano, soprattutto dai più giovani. Non solo per le grandi capacità artistiche, in particolare canore o coreografiche, dei concorrenti. Ma anche per le tante sfaccettature sentimentali e intime che si creano nell’accademia di Maria De Filippi.

Non a caso nell’ultima edizione si sono create moltissime coppie all’interno del cast. Basti pensare ai finalisti Serena ed Albe, che stanno coronando il loro sogno d’amore dopo la bellissima esperienza ad Amici. Idem per quanto riguarda Sissi e Dario, altri due amatissimi concorrenti della scorsa edizione.

Ad Amici 21 si era formata anche un’altra presunta coppia, che aveva fatto ben sperare i fan. Ovvero quella formata dai ballerini Carola Puddu e Michele Esposito. Due eccellenti danzatori che però si sono allontanati dopo la fine del talent.

Carola e Michele di nuovo insieme: evento importante a fine agosto

Per molti due anime gemelle, sia sul palcoscenico che nella vita privata. Ma tra Carola Puddu e Michele Esposito sembra non sia ancora nato qualcosa di concreto, nonostante il pubblico faccia il tifo per la loro unione.

Dopo la fine di Amici 21, Michele aveva ammesso di voler rincontrare Carola, con cui aveva stabilito un legame intenso durante l’ultima edizione del programma Mediaset. Un desiderio, quello del ballerino, che si avvererà in tutti i sensi a breve.

Infatti è stata Carola Puddu ad annunciare il ritorno tra i due, ma per il momento solo sulle scene artistiche. Infatti il 27 agosto i due ex protagonisti di Amici sono stati assoldati per un evento di danza dedicato alla memoria di Carla Fracci, la storica ballerina scomparsa lo scorso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carola Puddu 🩰 (@carola.puddu)

Il cosiddetto Galà della Danza andrà in scena a Cervia, organizzato da una vecchia conoscenza di Amici come Kledi Kadiu. Presente anche la maestra e coreografa Alessandra Celentano, che è stata coach sia di Michele che di Carola durante il talent.

Carola e Michele dunque potranno incontrarsi e danzare di nuovo assieme. I fan sperano che, oltre all’appuntamento professionale, possa crearsi l’ambiente giusto per una nuova liaison tra i due ex rivali.