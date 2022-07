X Factor, il lutto che ha sconvolto la vita dell’ex giudice: ricordo straziante. In una lunga intervista ha ricordato quei terribili momenti

Oltre ad essere un idolo delle nuove generazioni, Sfera Ebbasta (vero nome Gionata Boschetti) è stato anche uno dei giudici all’ultima edizione del famoso talent musicale.

X Factor è diventato nel corso degli anni una vera scuola per giovani talenti, dove esibirsi e conquistare la ribalta. Basti guardare i concorrenti delle ultime edizioni di Sanremo per capire come e quanti prodotti sia usciti dal format britannico sbarcato in Italia nel 2008.

Chi è sulla cresta dell’onda musicale e ha preso parte al Talent di Sky come giudice lo scorso anno, è Sfera Ebbasta. Gionata Boschetti, vero nome all’anagrafe, ha rilasciato in queste ore una bella intervista al magazine DiPiùTV, in cui ha confidato anche particolari segreti della sua vita privata. In particolar modo si è voluto concentrare su uno dei momenti più duri della sua vita da adolescente, quando a 13 anni perse prematuramente il padre.

“È stata dura crescere senza papà, mi è mancata la figura di riferimento“.

A bilanciare le cose ci ha pensato però una madre davvero incredibile: “Mia mamma Valentina è stata straordinaria nel riempire l’abisso che si era spalancato nella mia vita”.

X Factor, Sfera Ebbasta si racconta: “La perdita di mio padre è stata molto dura”

Per Sfera Ebbasta è un momento davvero felice visto che da poco è diventato papà per la prima volta, del piccolo Gabriel.

La compagna, Angelina Fiol Lacour, modella argentina, ha approvato la scelta del rapper di dare al figlio il nome del padre scomparso (che si chiamava appunto Gabriele).

Parlando del nuovo arrivato il musicista ha espresso un grande desiderio: “Ora desidero che mio figlio abbia quello che il destino mi ha negato: un padre al suo fianco il più a lungo possibile“.

Poi ha confessato un particolare ai colleghi di DiPiùTV che hanno scritto: “Il piccolo ha preso il doppio cognome. Ecco così Gabriel Boschetti Fiol. Boschetti è il cognome di lui, Fiol uno dei due di lei”. Un a mossa di par condicio per accontentare giustamente anche la mamma, vista la bella concessione nella scelta del nome.