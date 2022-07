Uomini e Donne, la decisione choc dopo il parto: la fidanzata dell’ex tronista spiazza tutti

La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la decisione presa per il post parto e l’ha condivisa con i suoi follower

Non troppi anni fa il neo papà partecipò al dating show di Maria De Filippi senza trovare l’amore che è arrivato soltanto dopo. Adesso la sua compagna annuncia la decisione presa per il post parto.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio presto diventerà papà di Gala. Dopo l’esperienza al dating show, Fabio ha provato a far funzionare la sua storia con Nicole Mazzocato, ma la loro storia dopo 3 anni è naufragata e l’ex tronista ha cominciato a guardarsi attorno. Improvvisamente accanto al protagonista di Uomini e Donne è comparsa una gran bella modella spagnola, Violeta Mangrinan, conosciuta grazie a Supervivientes, l’edizione iberica della nostra Isola dei Famosi. I due sono sembrati da subito molto affiatati ed insieme hanno condiviso gran parte del loro rapporto sui social.

Con Fabio Colloricchio, Violeta condivide anche un simile percorso televisivo: anche lei ha fatto Muyeres y hombres in Spagna ed è successivamente diventata un influencer. Proprio per la sua professione, Violeta ha documentato l’intera gravidanza per condividerla con i suoi follower, adesso è uscita allo scoperto con una pratica che ha deciso di attuare dopo il parto.

Uomini e Donne, Violeta pianterà la placenta in giardino

Benché possa sembrare una scelta fuori dal normale, in realtà per molte star internazionali non è una pratica così fuori dal mondo e Violeta ha annunciato di volerlo fare ai suoi follower di Instagram: “Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino”.

Quella di piantare la placenta in giardino è, in realtà, una tradizione familiare: anche sua cugina che ha partorito qualche anno prima ha deciso di conservarla per poterla piantare e far fare da fertilizzante. Questa pratica è molto diffusa in Nuova Zelanda, ma si è diffusa sull’intero pianeta, tant’è vero che non è difficile nominare star americane che hanno deciso di farlo.